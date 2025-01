La Academia agasaja de nuevo a RTVE en los Iris, con la reaparición de Manu Sánchez

Los miembros de la Academia de TV han vuelto a rendir honores a los contenidos de RTVE y este año han aupado como formato revelación a La Revuelta. David Broncano ha triunfado en los Premios Iris 2024 con el título de mejor presentador de programas de entretenimiento, y los otros tres a los que estaba nominado el formato:mejor dirección, mejor guion de entretenimiento y mejor formato de entrentinimiento. El de Orcera, Jaén, quiso agradecer a su rival directo, El Hormiguero (siempre que puede se acuerda de la competencia, por haberle puesto las pilas. “Tener un rival duro te hace jugar mejor. Aquí nos ha pasado”, reconocía Broncano ante los asistentes al Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid. Como mejor proudcción de entretenimiento el Iris fue para Tu cara me suena.

David Broncano con Ricardo Castella y Jorge Ponce, el núcleo duro de 'La revuelta'

Otro de los discursos emotivos fue el de Manu Sánchez, reconocimiento directo de entre los presentadores de la cadenas autonómicas. El conductor y productor se recupera en Madrid de una nueva operación de cáncer. En plena recuperación, y con el premio entregado por su compañero de cadena Juan y Medio, “Creo que no me merezco este premio, pero como tampoco me merezco el cáncer y me lo he tenido que quedar, me lo quedo, lo disfruto y lo celebro con ustedes”, expresó el de Dos Hermanas. El otro Iris Autonómico fue para Atrápame si puedes, concurso de Mediapro que también tiene su versión en Canal Sur.

Como presentador/a de actualidad, el galardón fue para Silvia Intxaurrondo, de La Hora de La 1, con Todo es mentira, de Cuatro, como formato de actualidad, con Risto Mejide acompañado de su pareja, Grecia Castta.

Risto Mejide y Grecia Castta en los premios Iris

El Iris de informativos fue para los de Antena 3, Antena 3 Noticias, los más vistos, y como presentador/a de informativos, Carlos Franganillo, fichaje de Mediaset procedente de RTVE. Como mejor reportera, un conocido rostro de la pública, Almudena Ariza.

En el competido apartado de mejor ficción el galardón fue para la serie de Bambú para Netflix El caso Asunta y premio también para Candela Peña por su interpretación como Rosario Porto y el productoir de esta ficción, Ramón Campos. Mejor actor ha sido elegido Alberto San Juan por su papel en Cristobal Balenciaga, de Disney +. El premio a la mejor dirección en ficción fue para los Javis por La Mesías, de Movistar Plus +, también galardonados por el guion.

El mejor programa divulgativo fue para La matemática del espejo, de La 2; el infantil, La casa de los retos, de Boing; y documental, Cómo cazar a un monstruo, de Prime Video.

El anunciado premio de la crítica era para Cifras y Letras de La 2 y Jordi Hurtado recogió el premio a la trayectoria Jesús Hermida.