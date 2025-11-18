Aitana vuelve a romper Internet: 'Superestrella' se adueña de TikTok

El tema 'Superestrella' de Aitana ha vivido un auge impresionante en TikTok durante las últimas semanas. Lo que empezó como un fragmento sonando en algunos vídeos se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, ya que usuarios de todo tipo han grabado coreografías y lip-syncs que han inundado el 'Para ti' de la red social. El resultado ha sido un efecto dominó que ha impulsado de nuevo el interés por la canción en todas las plataformas de streaming.

Gracias a ese torrente de vídeos creados por los fans, la canción ha vuelto a ganar tracción en plataformas de streaming, y hace un par de semanas alcanzó el número 1 en Spotify España, impulsada precisamente por esa viralidad. Sin embargo, este éxito orgánico también ha despertado una pregunta que sobrevuela a los fans: ¿por qué Aitana no lanza un videoclip oficial construido con los propios vídeos virales que han impulsado la canción?

¿De dónde sale 'Superestrella'?

'Superestrella' fue lanzada como parte del cuarto álbum Cuarto azul de Aitana. Este disco vio la luz en mayo de 2025, y 'Superestrella' se ha convertido en uno de sus temas más reconocidos, a pesar de no haber sido el single principal en la promoción inicial. Musicalmente es un tema pop con una energía bailable y una letra que reflexiona sobre la fama, el amor y la vulnerabilidad: la idea de enamorarse de una superestrella resulta tan seductora como complicada.

¿Por qué el tema ha explotado ahora?

A diferencia de otros lanzamientos que se vuelven virales al instante, el éxito de 'Superestrella' ha sido progresivo. La canción encontró su segunda vida en TikTok gracias a miles de usuarios que adoptaron el tema para crear contenido espontáneo. Pero el fenómeno se potenció aún más por un giro inesperado ya que desde septiembre, el trend atrajo también a un público que, a priori, parecía ajeno a la música de Aitana. Hombres heterosexuales comenzaron a sumarse al reto "Lo que escuchas cuando te quedas solo", celebrando abiertamente su gusto por la canción.

Ese impulso detonó en un momento clave. El viral alcanzó su punto álgido cuando Plex, pareja de Aitana, se unió a Ibai Llanos para grabar un vídeo bailando el tema. El clip actuó como catalizador ya que el audio, a día de hoy, supera los 55.000 vídeos y continúa en ascenso, consolidando a 'Superestrella' como uno de los sonidos de moda en la plataforma.

La narrativa emocional también ha jugado su papel. La letra habla de una estrella que se enamora de un chico corriente, lo que ha llevado a muchos fans a especular sobre una posible conexión con Plex. El influencer llegó a lucir una camiseta de Versace en el concierto del Metropolitano, un gesto que muchos interpretaron como un guiño directo al tema.

Pero el fenómeno no se ha limitado a TikTok: ha saltado a la televisión en horario de máxima audiencia. Olivia Bay, concursante de Operación Triunfo 2025, ha elegido 'Superestrella' para interpretarla en la gala 7 del programa, lo que llevará el hit popero a un público aún más amplio. Su decisión emocionó a Aitana, quien desde Instagram reaccionó con entusiasmo: "Qué ilusión, gracias por escoger ‘Superestrella’. Lo vas a hacer increíble esta semana”.

La propia Aitana ha sido una pieza fundamental en la expansión del trend. En las últimas semanas, no ha dejado de compartir challenges creados por sus fans, reaccionando a los vídeos y comentando los más creativos. Incluso ella misma ha bailado el trend de 'Superestrella', sumándose públicamente a la ola viral, reforzando la imagen de una artista cercana a su comunidad.

¿Y si 'Superestrella' tuviera un videoclip colaborativo?

El impacto viral de 'Superestrella' ha abierto la puerta a una posibilidad que muchos fans ya comentan en redes: un videoclip colaborativo construido a partir de los miles de vídeos publicados por la comunidad. No sería una idea nueva en la industria, pero sí encajaría de forma natural con el fenómeno orgánico que la canción está viviendo.

Durante la pandemia, varios artistas recurrieron a formatos participativos para conectar con el mundo cuando grabar videoclips tradicionales era inviable. Uno de los casos más recordados es 'Antes que el mundo se acabe', de Residente. Estrenado el 15 de mayo de 2020, el cantante reunió 113 besos grabados en distintos países, entre ellos los de figuras tan reconocidas como Lionel Messi, Ricky Martin, Ben Affleck o Bad Bunny. El vídeo superó los 120 millones de visualizaciones en menos de tres meses, convirtiéndose en un símbolo cultural del momento.

En la misma línea, 'Stuck with U', la colaboración entre Ariana Grande y Justin Bieber, apostó por mostrar la cotidianidad en cuarentena: abrazos, deporte en casa, paseos, mascotas, escenas domésticas y apariciones espontáneas de artistas como Michael Bublé o Demi Lovato.

Incluso la propia Aitana participó en una propuesta similar con 'Si tú la quieres', junto a David Bisbal. Aunque la canción se había compuesto antes del confinamiento, la pandemia obligó a replantear el videoclip, originalmente pensado para grabarse en Medellín. Ambos artistas terminaron registrando imágenes desde sus casas, complementadas con vídeos enviados por fans y familiares, creando un relato coral que conectó de inmediato con el público.

Con este clima, un videoclip colaborativo no solo sería una extensión natural del fenómeno, sino también un homenaje a la comunidad que ha impulsado el resurgir de 'Superestrella'. La idea encajaría con la estética emocional del tema y, al mismo tiempo, consolidaría ese puente entre artista y seguidores que ha sido clave para su expansión.