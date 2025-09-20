El intento de corrupción hacia Juan del Val por aparecer en 'El Hormiguero'

El escritor, contertulio y siempre polemista Juan del Val está acostumbrado a que lo relacionen como colaborador de El Hormiguero. El marido de Nuria Roca es el colaborador destacado de La Roca en las tardes de los fines de semana de La Sexta, pero de sus apariciones la que le reporta más popularidad es la de los jueves por la noche con Pablo Motos.

Cada jueves, como remate del programa, coincide en la mesa con Motos, rodeado por Nuria, Cristina Pardo y Tamara Falcó, la principal atracción para justificar esta seccción donde se tocan temas de todo tipo, pero abriendo siempre con críticas hacia el presidente Pedro Sánchez. De hecho distintas intervenciones de Del Val causaron malestar en la Moncloa y fue uno de los motivos de los reproches de Sánchez en su última visita a El Hormiguero.

Juan del Val en sus habituales observaciones semanales incide en temas para debatir o señalar lecciones para evitar que se extiendan comportamientos reprobables.

En esta semana el escritor y guionista ha revelado que muchas personas se le acercan por su aparición en El Horrmiguero y especialmente por el premio de la tarjeta en la que con un número telefónico al azar son sorprendidos los afortunados espectadores que están al quite. Del Val confiesa que le llegan diciendo que a ver si entrega sus números de teléfono, hacer como son elegidos por el azar y llevarse el premio de La Tarjeta de El Hormiguero.

Del Val les hace observar que ese comportamiento sería denigrante y un evidente caso de corrupción. No podemos pedir que no haya corrupción en la política cuando podemos en la vida privada ansiar con comportamientos así, recordó Del Val medio en bromba medio en serio.