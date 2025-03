Javier Aroca responde a la polémica de Ana Rosa por el acento andaluz de Montoya: "Racismo de baja intensidad"

El comentario de Ana Rosa Quintana sobre el acento andaluz no ha pasado desapercibido. La veterana presentadora y sus colaboradores se encontraban comentando Supervivientes el pasado viernes, en concreto, una discusión entre el utrerano José Carlos Montoya y el gaditano Manuel González, cuando Quintana solicitó a la producción del programa que subtitularan el vídeo. "Por favor, poned subtítulos, porque no se entiende nada de lo que dicen, y encima con lo rápido que habla Montoya", señaló la presentadora ante las risas de sus compañeros. No obstante, hay quien ha interpretado estas palabras como una afrenta hacia el acento andaluz de los exparticipantes de La isla de las tentaciones y, de hecho, las redes del programa ya han eliminado el vídeo con el corte.

Entre los que no han tardado en reaccionar a esta polémica se encuentra el antropólogo y tertuliano habitual de televisión sevillano, Javier Aroca, en una sola frase, ha calificado las palabras de Quintana: "Hablismo, glotofobia. Racismo ideológico de baja intensidad pero muy efectivo". Una persona hablista es, según la RAE, aquella que "distingue por la pureza, propiedad y elegancia del lenguaje", mientras que glotofobia es un neologismo que hace referencia al odio hacia los acentos y las formas de expresión diferentes.

Otros usuarios se han unido a las críticas al hilo de esta publicación. "Cómo llamar 'paleto' o 'cateo' a una andaluz sin decirlo directamente" o "¿Cuando está en Andalucía también pide que le pongan subtítulos?" han sido algunos de los comentarios. Cabe recordar que Ana Rosa Quintana está casada con un sevillano, con el empresario Juan Muñoz, veranea desde hace lustros en Sotogrande, en la provincia de Cádiz, próximo a la de Málaga, y suele acudir a la Feria de Sevilla y otras celebraciones andaluzas.

"Esto es una gilipollez como la copa de un pino"

La presentadora madrileña ha aludido a sus polémicas palabras, de nuevo, durante la tertulia sobre el reality de supervivencia de El programa de Ana Rosa. "Viene subtitulado de Supervivientes, no lo hemos subtitulado nosotros", decía, tras la emisión de otro vídeo de Montoya y Manuel. Finalmente, Quintana le ha restado importancia al asunto: "Yo tengo muchos defectos, pero esto es una gilipollez como la copa de un pino. Estaban los dos peleándose y no se entendía nada de lo que decían, porque hablaban uno encima del otro, como si fuera en la mesa política. Y entonces yo dije: 'Va a hacer falta subtitular'", justificaba.

Acto seguido, Ana Rosa ha estallado, negando su intención de ofender a los andaluces: "¿Ustedes creen que yo voy a decir que hay que subtitular el andaluz? Perdón, Andalucía está en mi casa, mi marido es andaluz, toda la familia es andaluza, yo soy medio andaluza, entonces no me toquen las narices. Esto no es así, cogen el rábano por las hojas. El otro día hablaban rápido y uno encima del otro", zanjaba la presentadora.

Esta no ha sido la única polémica lingüística del fin de semana. Este domingo, durante la entrevista a María Jesús Montero en Salvados, la secretaria general del PSOE-A hacía un alegato en defensa del acento andaluz: "Muchas veces lo que se ridiculiza del acento no es tanto si uno sesea o cecea, sino que se asocia a la incultura y la ignorancia. Lo que me da rabia de eso es que se crea que alguien por hablar andaluz es más inculto".