Javier Calvo tras separarse de Javier Ambrossi da testimonio de su nuevo amor

Javier Calvo en el Festival de Málaga de 2022 con una foto detrás de su entonces pareja sentimental Javier Ambrossi

Los cineastas Javier Calvo (Murcia, 34 años) y Javier Ambrossi (Madrid, 41 años), conocidos como Los Javis, se han separado sentimentalmente tras 13 años de relación. Una noticia filtrada en principio y que se ha confirmado ya que el distanciamiento entre ambos venía desde varios meses atrás y han puesto en venta el chalet que habían levantado con toda su personalidad, ubicado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, y que ya no es la casa común.

La pareja de autores como la cinta La llamada y series como La Mesías, se conoció en 2010 tras una amistad previa como actores que habían coincidido en eventos. Comenzaron a convivir en 2012 e iniciaron un camino artístico con montajes teatrales que dieron paso a su camino en el cine con La llamada tras iniciar poco antes, en 2016, la webserie de Flooxer Paquita Salas, que de Atresmedia pasó a Netflix con capítulos de más duración.

En la actualidad, pese a que han roto en lo sentimental, trabajan en la película La bola negra, sobre la figura de Federico García Lorca, que acaba de arrancar su rodaje.

Ambrossi ha cerrado su perfil de Instagram mientras Javier Calvo se muestra activo y acaba de confirmar de manera indirecta su relación con el cantautor Guitarricadelafuente (Álvaro Lafuente). Cantante de origen castellonense que iniciaba una prometedora carrera en el ámbito indie en 2017 y ahora es una de las voces jóvenes más populares de nuestro pais.

Guittarricadelafuente en la foto compartida por Javier Calvo

"Mi vida entera (corazón) @guitarricadelafuente" es el mensaje lanzado en una story de Instagram Javier Calvo, con una foto captada en pleno concierto de quien sería su actual amor.