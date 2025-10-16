Cómo Juan del Val conoció a su esposa, Nuria Roca, la vida personal del Premio Planeta

El "polémico" Juan del Val, como le presenta su amigo Pablo Motos cada jueves en El Hormiguero tiene una trayectoria literaria y periodística nutrida, además de ser un gran aficionado y defensor de la tauromaquia, y una popularidad que le ha terminado abriendo las puertas de un mediático premio literario como el Planeta.

Además de esta faceta de escritor que le va a reportar crecientes ingresos, Del Val es guionista e integrante del equipo de El Hormiguero y de La Roca, el espacio maratón de los fines de semana que conduce, su esposa desde hace 25 años, la presentadora Nuria Roca. Forman una pareja inseparable que ha sabido rentabilizar su dupla de caracteres distintos ante el espectador y son un matrimonio sólido y admirado. Los jueves comparten tertulia con Pablo Motos junto a una princesa de las portadas como Tamara Falcó. Del Val ha sido muy crítico con el presidente del Gobierno y más de una frase en El Hormiguero originó la ira en la Moncloa como ajustó cuentas Pedro Sánchez en su última entrevista en el programa de Antena 3, en vísperas electorales de 2023.

Cómo se conocieron Nuria Roca y Juan del Val fue un empecinamiento de él. Fue un flechazo a través de una entrevista mientras se encaminaban en coche al aeropuerto. La valenciana Nuria Roca acababa de llegar a las tardes de los fines de semana de La 1 (entonces La Primera) en 1998, fichada por Chicho Ibáñez Serrador para recuperar el concurso de vídeos de naturaleza y preguntas a los famosos de Waku Waku. El creador del Un, dos, tres se fijó en la presentadora que comenzaba a destacar en el Canal 9 valenciano. Era guapa con desparpajo y capaz de reunir a toda la familia a través de su sonrisa. Y entre esos espectadores atraídos por su presencia en pantalla estaba un periodista de la revista, Man, el madrileño Juan del Val. En 1998 pidió acompañar a quien sería su esposa cuando iba a tomar un avión Eran dos veinteañeros con futuro. Él tenía 28 y ella 26, con el mundo por delante.

Se casaron en el año 2000, en una ceremonia de carácter íntimo, en Valencia. Nuria era una presentadora conocida y que estaba llamada a todo tipo de proyectos en TVE, Antena 3 y La Sexta y a su lado, un par de pasos por detrás, su desconocida pareja, un cronista cultural y de toros. Lo de desconocida pareja iba a ser por unos años nada más.

Ese equilibrio entre ambos les ha permitido durante años criar a sus tres hijos con tranquilidad. El mayor de la familia, Juan, nació en 2002, tiene ahora 23 ha estudiado Publicidad y Marketing y trabaja en producción de programas. Pau, nacido en 2006, con 19 años, sigue estudiando pero se sabe que tiene la vocación taurina heredada de su padre, y la pequeña de la familia es una niña de 14 años, Olivia, que genera muchas anécdotas que cuentan sus padres en sus apariciones televisivas.

Son una pareja firme, que ha superado algún comentario de crisis y también de distanciamiento. Del Val, con el premio Planeta 2025 en el bolsillo, con Vera, una historia de amor, experimenta un notable subidón en caché y prestigio en el ámbito social y de la cultura.

¿Quién es Nuria Roca, la esposa de Juan del Val?

Instagram / Nuria Roca en una foto en Nueva York captada por su marido, Juan del Val

Nuria Roca Granell nació el 23 de marzo de 1972 en Moncada, Valencia, y es uno de los rostros televisivos de la actualidad con mayor experiencia y presencia a lo largo de los últimos 30 años. Su trayectoria que abarca la televisión, la radio, la escritura y la actuación.

Licenciada en Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Valencia en 1993, su entrada en los medios fue fortuita, como el mencionado primer encuentro con su futuro marido. Ese golpe de suerte le llevó en 1994 a debutar en el canal autonómico Canal Nou presentando el concurso La sort de cara, formato que se mantuvo hasta 1997. Al poco fue llamada para Waku Waku en TVE en 1998, espacio de Chicho Ibáñez Serrador con el que se convirtió en una presentador popular. Siguió con el programas ¿Cuánto cuesta? y dio las campanadas de Fin de Año de 1999 en RTVE junto a Ramón García.

Su posterior formación periodística y su instinto para conectar con la audiencia la llevaron a explorar formatos variados, desde concursos hasta realities, demostrando una adaptabilidad que la ha mantenido relevante durante tres décadas. Roca presentó La isla de los famosos, antecedente del Supervivientes con famosos en Antena 3 (2003-2005), éxito que la posicionó como referente en los espacios en directo. A su paisano Pablo Motos lo conoció cuando conducía el programa despertador No somos nadie de M80. Tras un periplo por Cuatro con programas como Factor X (2007) y Perdidos en la tribu (2009-2011), presentó ¿Quién quiere ser millonario? en La Sexta y vivió una fugaz presencia en las mañanas de TV3, en un programa estrenado en pleno conflicto por el referéndum unilateral del 1 de Octubre de 2018. Tras ser cancelado su programa regresó a Atresmedia implicándose en El Hormiguero, llegando a relevar a Pablo Motos en 2020 por cuarentenas por el covid.

Desde 2021 presenta La Roca en los fines de semana de La Sexta, con la presencia destacada de su marido.

Como actriz, ha participado en series como Javier ya no vive solo (2002-2003), con Emilio Aragón e intervieno en Madres. Amor y vida (2022), mientras que su faceta literaria incluye ensayos y novelas que exploran la maternidad y las relaciones sentimentales.