Juanra Bonet, el fichaje sorpresa de Telecinco para la versión renovada del famoso concurso de las cajas

Mediaset sigue agitando la coctelera en busca de cambios que mejoren sus audiencias. Tras los ajustes realizados en el access prime time de Telecinco y Cuatro con un cambio de cromos entre First Dates y Horizonte, el grupo de Fuencarral ha apostado por el regreso de uno de sus concursos más emblemáticos: ¡Alla tú! El famoso concurso de las cajas vuelve a la parrilla de Telecinco este lunes 12 de enero a las 20:00 horas en sustitución de Agárrate al sillón, el concurso que ha presentado Eugeni Alemany durante los últimos meses.

El regreso de ¡Allá tú! a Telecinco tiene un nombre propio: Juanra Bonet. El presentador, experto en concursos, asume el mando del formato lejos de su zona de confort, que durante los últimos años había sido Atresmedia, donde se puso al frente de concursos como ¡Boom!, ¿Quién quiere ser millonario?, Juego de pelotas o El círculo de los famosos. Ahora, recala en Telecinco de la mano de Gestmusic para reflotar un concurso que había sido propiedad exclusiva de Jesús Vázquez.

Un total de 22 cajas que contienen importes que oscilan entre un céntimo y 100.000 euros serán las otras grandes protagonistas del formato. Entre ellas, y como novedad de esta edición, se encontrará una caja negra que albergará una cantidad secreta elegida por la dirección del programa. La mecánica del programa también incorpora la presencia de un familiar sorpresa que acompañará al concursante que participará en cada edición del formato.

Cada entrega del concurso, producido en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), contará con 22 participantes, que representan a su provincia o ciudad autónoma y se situarán detrás de un atril numerado del 1 al 22. Uno de ellos, elegido en un sorteo ante notario, pasará a ser el concursante que jugará en esa edición y que optará a ganar el premio. Será el presentador quien, tras abrir un sobre lacrado, revele el nombre de la persona elegida. En su participación en el game show, el concursante estará acompañado por un familiar sorpresa -elegido por el equipo del concurso de entre la lista de familiares y amigos que el participante le haya facilitado previamente-, cuya identidad conocerá en el momento en el que aparezca en el plató.

Máxima tensión durante la toma de decisiones; estrategia e intuición para tratar de hacerse con el premio de mayor cuantía; azar, representado por 22 cajas que contienen un premio en su interior; y emoción en estado puro en un ambiente cargado de humor y diversión, son los elementos distintivos de ¡Allá tú!, adaptación española del formato internacional Deal or no deal, emitido en 84 territorios desde su creación.