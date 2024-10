La lección del recuerdo que nos deja Mayra Gómez Kemp

Qué voy a decir sobre cuánto significó Mayra Gómez Kemp para mí. Quienes me conocen saben que no me perdí ni una sola entrega del Un, dos, tres, que hice un viaje a Madrid cuando en tren tardaba desde casa ocho horas solamente para estar en la tribuna del público asistiendo a una grabación que duraba un día completo, y que en las encuestas que la prensa giró a la crítica especializada con motivo de las bodas de oro de TVE, voté este concurso como el mejor espacio de entretenimiento de la historia de la televisión en España.

Pero existe un dato de la biografía de Mayra Gómez Kemp, en relación con el espacio que la convirtió en mito, que quisiera recuperar esta semana de duelo. Una anécdota con Chicho Ibáñez Serrador que quedó clavada para siempre en su memoria. Sucedió cuando ella, que había presentado varias etapas del concurso (también los lunes, no nos olvidemos de los lunes) fue sustituida por Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca. Sin que Chicho se lo advirtiera.

De la castigada garganta de Mayra salió una frase lapidaria para la posteridad. “No me falló el jefe. Me falló el amigo”. Debía haberse comunicado con ella. Debía habérselo contado. Como se sabe, la relación entre ambos era fluida, y Mayra se caracterizaba por su talante abierto y distendido, estableciendo lazos familiares con quienes formaban parte del equipo del programa.

Algo que quedó demostrado en los tiempos pretéritos, décadas antes del Ave, cuando había grabaciones hasta las tantas y hasta la mismísima víspera de la Nochebuena, y Gómez Kemp acogió en su casa a las dos azafatas que no vivían en Madrid, la barcelonesa Nina y la estadounidense Kim Manning.

No es mala lección la que nos recordó Mayra. También los genios yerran. Todos nos podemos revisar, evitando provocar daños colaterales.