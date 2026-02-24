Melody regresa a la TV tras el batacazo de Eurovisión, ficha por Antena 3 y sufrirá la apnea de 'El Desafío'
La cantante de Dos Hermanas hizo las paces con TVE y actuó en la final del pasado Benidorm Fest
Antena 3 no pisa el freno con El Desafío y mientras la sexta edición se emite los viernes la séptima está en marcha y tiene el casting cerrado. La edición no se verá ya hasta principios de 2027 pero sus participantes comienzan las grabaciones de inmediato. El programa de Roberto Leal, producido por Siete y Acción (Pablo Motos) se graba los viernes también, en tiempo real con las pruebas previas. La más dificil de ella, la de la apnea, será para todos como es habitual. Cada integrante de la relación sabe lo que le espera: semanas de continuos ensayos para lo que les toque.
En esa relación figura la cantante Melody, que hace una semana aparecía en la final del Benidorm Fest. Ha hecho las paces con TVE tras el regreso del Festival de Eurovisión 2025 con su decepcionante lugar y reproches mutuos. Apareció por entonces en El Hormiguero confirmándose así que daba un paso para estar así en El Desafío.
Melody es un nombre que brilla con luz propia entre los ocho elegidos para esta siguiente relación. Ya estuvo en formatos exigentes como Tu cara me suena. Melody cambia aquellas imitaciones y el Festival de Eurovisión por el neopreno para la angustiosa apnea y otros retos de elevado nivel físico.
Un casting de alto voltaje: Los 8 elegidos
La séptima edición mezcla veteranía, deporte de élite e influencia digital. Estos son los perfiles que acompañarán a Melody en la aventura:
- Lara Álvarez (39 años): La asturiana da el salto más esperado. Tras una década narrando la aventura desde la barrera en Supervivientes, Lara se convierte en protagonista. Su disciplina física es legendaria; ahora le toca demostrarla bajo presión.
- Miguel Ángel Muñoz (42 años): El eterno "Rober" de UPA llega con la vitola de ganador de MasterChef. Constante, autoexigente y con mentalidad de deportista, Miguel Ángel es puro espíritu de superación.
- Joan Capdevila (48 años): Un campeón con la selección de fútbol en el plató. El exfutbolista catalán aporta el gen competitivo y la resistencia física de la 'Generación de Oro' del fútbol español.
- Violeta Mangriñán (31 años): La gran sorpresa del mundo digital. Tras triunfar como empresaria con Maison Matcha, Violeta abandona su zona de confort en Telecinco para probar que su fortaleza mental va mucho más allá de las redes sociales.
- Amelia Bono (45 años): La influencer y empresaria, amante confesa del deporte (ha corrido hasta la maratón de Nueva York), aportará naturalidad, humor y una resistencia física que podría dar más de una sorpresa.
- Canco Rodríguez (48 años): El toque de talento interpretativo. Tras brillar en musicales y cine, el malagueño busca demostrar que su capacidad de trabajo es tan grande como su vis cómica.
- Raúl Gómez (43 años): El "Maratón Man". Si alguien sabe lo que es el sufrimiento físico, es él. Raúl llega para demostrar que con una sonrisa y una mentalidad positiva se pueden superar hasta las pruebas más agónicas.
