El meteorólogo Carlos Almansa se despide de los espectadores de Canal Sur

Hace casi 36 el hombre del tiempo Carlos Almansa aparecía con traje, corbata, bigote... y menos kilos. Así se autodefinía el meteorólogo más popular de Canal Sur este domingo cuando decía adiós. Sigue siendo el mismo pero "con menos pelo y más kilos" que en su debut cuando accedió a la redacción en 1989 y salió por primera vez en pantalla en marzo de 1990, en el boletín meteorológico de El Diario, como se denominaban las noticias de la autonómica andaluza (el primer nombre fue Teledía)

Almansa dice adiós a los espectadores y se jubila de la RTVA, cadena a la que pertenecía desde el inicio de sus emisiones. Nació en Barcelona en 1961, sevillano de adopción y corazón, a lo largo de estos años ha venido informando del tiempo en las noticias y en algunos de los programas matinales de la cadena a lo largo de estos lustros. No imaginó nunca que iba a estar en esta misión entre mapas y borrascas durante tanto tiempo.

Aquel equipo meteorológico de los inicios de Canal Sur estaba encabezado por el veterano y reconocido experto Julio Marvizón, que ya era encargado de los pronósticos en TVE Andalucía y siempre era alarde de parsimonia didáctica y rigor. Pasó a la cadena autonómica para unirse a la redación. Marga Sánchez (que fue la primera presentadora del tiempo que apareció embarazada), la ahora actriz Ana Fernández (sí, la de Sueños de libertad) además de Manuel Megías, Ana Cristina Ramírez y ya más recientemente Javier Aguilar formaron parte de ese equipo de hombres y mujeres del tiempo que han informado a los andaluces.

Almansa dice adiós a su labor en Canal Sur tal como lo anuciaba así en el informativo nocturno del domingo, en el Noticias 2, al terminar con las anotaciones de las temperaturas previstas.

El conocido periodista, que también ha sido doblador, se hizo viral en el verano de 2023 cuando en una de sus valoraciones, ante las altas temperaturas existentes, tranquilizó diciendo que "estén ustedes seguros que más tarde o más temprano nos vamos a extinguir pero aún no", con un mensaje de paciencia ante esos termómetros que se desataban, tal como ha venido sucediendo en los dos veranos andaluces posteriores.

El comentario se extendió por medios de toda España y otros países por el tono de humor imprimido a una crónica de números tan altos.