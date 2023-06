Los niños de 'Verano Azul', uno de ellos es ingeniero de Telecomunicaciones

El actor Juan José Artero, que hace unos meses concluyó su prolongada participación en la serie diaria Servir y proteger, ha sido claro al recalcar que Verano Azul pertenece al patrimonio sentimental de todos los españoles. Artero, que era el adolescente Javi en la serie, cree que el nombre no debería ser utilizado con fines políticos tal como ha efectuado el PP al acuñar el lema de su campaña con "Verano Azul", utilizando incluso la silbante banda sonora de Carmelo Bernaola.

Por el éxito en su contexto, en los años 80, con una renovación en la sociedad española evidente que trasladó la ficción de Antonio Mercero, y la continuación de su visionado por otras generaciones posteriores que también la han considerado suya, Verano Azul es una de las grandes producciones de TVE y uno de los espacios que más huella han dejado en los recuerdos colectivos.

Sus jóvenes protagonistas vivieron una inmensa popularidad en el momento de su estreno, en el otoño de 1981, y se mantuvieron en primer plano en años posteriores pero en su mayoría no pudieron seguir en la interpretación. Artero formó parte de un dúo musical con José Luis Fernández, Pancho, pero tuvieron un fenómeno fan efímero. El actor que dio vida a Javi persistió en los escenarios y regresó a una serie ya en este siglo con El comisario. Fernández-Pancho tuvo distintos altibajos en su vida, llegó a ser detenido por atraco, se recuperó del consumo de drogas y trabajó en el doblaje y en los últimos años se mantiene retirado de toda actividad profesional.

Gerardo Garrido, que fue Quique, intentó alejarse de la popularidad de la serie tras unos primeros pasos en el teatro. Llegó a ejercer oficios artesanales y actualmente es fotógrafo, pero no volvió a retomar en ningún momento una plataforma que le permitiera reclamar su personaje en Verano Azul. La madre de Gerardo presentaba a sus hijos a los castings porque debido a la baja del padre de la familia, que era policía, necesitaban de ingresos. Un hermano mayor del que fuera Quique, Alfredo Garrido, fue Chencho, el niño que se pierde en la Plaza Mayor de Madrid, en la película La gran familia.

Las hermanas Torres, Pilar y Cristina, que interpretaron a Bea y Desi, no pudieron prolongar sus carreras en la interpretación, les faltaron oportunidades, y buscaron trabajo en el ámbito sanitario que han sido sus trabajos hasta la actualidad. Pilar Torres, Bea, fue madre poco después del rodaje y era pareja de un operador de cámara, Carlos de las Heras (hermano de Rocío Dúrcal).

El único actor niño que era de Nerja, Miguel Joven, Tito, tras formar dúo con su amigo Miguel Ángel Valero, Piraña, hacer un disco y participar en un par de películas más (como Chispita y sus gorilas), se dedicó a la hostelería, trabajando de recepcionista, es guía turístico y monitor deportivo, y ejerce de anfitrión de Verano Azul en la localidad malagueña del rodaje. Renunció a ser concejal del PP y ha aparecido en el vídeo electoral de este partido, "España se merece un Verano Azul". Ha explicado que fue fichado a través de un amigo ya que se iba a promocionar a Nerja. "No me extraña que Verano Azul se haya utilizado antes y para más cosas. Puede chirriar a algunas personas, pero Verano Azul está por encima de todo eso, gusta a los rojos, a los azules, a los verdes y a los amarillos", ha considerado Joven en Todo es mentira. "No creo que el PP haya utilizado un referente para apropiárselo", ha agregado.

Su compañero en las aventuras infantiles, Valero, llegó a formar parte del equipo de asesores del equipo del actual alcalde popular de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El actor que fue Piraña se incorporó a la subdirección general de la Oficina de Accesibilidad. Estuvo en el cargo de enero de 2020 a febrero 2021. Regresó a la Universidad Politécnica de Madrid y además de profesor es delegado del director para Accesibilidad y Responsabilidad Social de dicha institución. Miguel Ángel Valero, que participó en el recordado programa de los sábado La bola de cristal siendo adolescente, tiene 51 años y se doctoró en el año 2001 de ingeniería de Telecomunicaciones. Tenía claro desde niño que su labor profesional iba a estar lejos de su pasajera carrera artística.