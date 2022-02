Los 56 estados que participarán en el Eurovisión de EEUU

La cadena NBC, que este domingo ofrecía la Super Bowl, calentaba motores de su siguiente acontecimiento, el festival de Eurovisión de Estados Unidos, el American Song Contest. Con la misma mecánica que el engrasado acontecimiento europeo participarán cada uno de los 50 estados con su participante, su jurado y televoto, más cinco territorios dependientes de la administración norteamericana: Puerto Rico, la isla de Guam, las islas Marianas (estas tres antiguas dependencias españolas hasta 1898), la Samoa Americana y las Islas Vírgenes. El representante 56 es del capital federal, Washington.

Este es el avance de la NBC en la Super Bowl (y aparece incluso el cantante español Blas Cantó).

It’s the ultimate state vs. state showdown! 💥Find out who has a hit when #AmericanSongContest premieres 21 March on @nbc! 🇺🇸pic.twitter.com/PGi183gDhx