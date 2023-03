Los premios Talía van por La 2, los premios Goya van por La 1

Ha costado, pero por fin son una realidad. El 27 de marzo, coincidiendo on el Día Mundial del Teatro, la Academia de las Artes Escénicas de España, entregará por vez primera sus premios en una gala que se celebrará en el Teatro Español de la plaza de Santa Ana de Madrid. Estos premios son los equivalentes a los Goya en cine, por lo que la implicación de TVE debería traducirse en la transmisión de este evento se llevase a cabo por La 1. Sin embargo, los ha ubicado en La 2.

No será porque la presidenta de la Academia, Cayetana Guillén Cuervo, no es conocida en la casa. Recapitulemos algunos datos. La gala de elección de las Drag Queen en el parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria del pasado viernes 3 de marzo se dio en La 1, con el fatídico resultado de un 5% de audiencia. No creo que la gala de los Premios Talía funcionase peor.

Por otra parte, es notorio que en las últimas semanas las noches de los lunes y martes han carecido de programación, emitiendo por todo menú varias películas americanas de relleno. Que a estas alturas TVE no se pueda permitir el lujo de ubicar en La 1 la gran gala del teatro español en su prime time es verdaderamente triste. El Consejo de Administración sabrá lo que hace.

Alguien se preguntará qué pasa con los Max, que organiza la SGAE. No sobra ningún premio. Ambos se complementan. Si miramos los nominados, comprobaremos que optan perfiles de producciones diferentes. Los Premios Talía, en cierto modo, son continuadores de aquellos Premios Ceres que concedía el Festival de Mérida mientras Jesús Cimarro tuvo el apoyo económico de la Junta de Extremadura. En cualquier caso, el 27 de marzo los espectadores fieles a La 2 verán cómo el Días de cine clásico es sustituido por la gala del teatro. Terrible sería que las cifras de audiencia descendieran.