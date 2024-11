La productora Bambú, con 'La Promesa', gana el premio Emmy, máxima distinción internacional

Una serie de una productora española, Bambú Producciones, La Promesa, se ha alzado con el premio Emmy internacional en la gala celebrada este lunes en Nueva York. La ficción diaria de la productora de Ramón Campos, creadora de otras producciones como Fariña o El caso Asunta, se ha convertido en la mejor telenovela del año. También ha sido premiada otra creación española, el documental Punt de no retorn, de la cadena autonómica catalana TV3, basado en los cambios que asiste el mundo cuando este siglo se encamina hacia su segundo cuarto.

De1973 data el anterior premio Emmy de la corporación pública RTVE, con el telefilme La cabina, con José Luis López Vázquez. Un inolvidable galardón, de carácter rupturista, en el ocaso del franquismo.

La Promesa se ha llevado el Emmy en una categoría en la que competía con otra ficción española, de la productora Diagonal TV, y que también forma parte de la parrilla vespertina del primer canal de TVE, La Moderna. En este apartado también competían la ficción colombiana Rigo y la turca Safir. El programa catalán 'Punt de no retorn', que aborda la transformación del mundo, superó a las otras tres contrincantes de su categoría: 'Kweens of the Queer Underground', de Australia; 'La Vida de Nosotras', de Chile, y 'Kenshiro ni Yoroshiku', de Japón.

Estos premios Emmy Internacional están promovidos por la Academia de TV estadounidenses, veteranos y máximos galardones del sector, que en estos apartados reconocen la labor de cadenas foráneas, con 14 categorías. El anterior Emmy español habá sido para La casa de papel, en 2017, a mejor serie.

La premiada ficción de la productora gallega Bambú, La Promesa, está ambientada en un ficticio palacio rural cordobés, el de los marqueses de Luján, donde se suceden las tramas de todo tipo entre la familia aristocrática y sus ambiciones personales y empresariales, y entre el personal de servicio que sirve a ese polvorín familiar de los Luján.