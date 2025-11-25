Almadén redondea su Día del Jamón con una novillada de promoción

La Torre del Reloj de Almadén de la Plata acogió la presentación oficial del cartel de la novillada en clase práctica que se celebrará el próximo sábado, día 29 de noviembre, como parte esencial del programa festivo de la VIII edición del Día del Jamón, que ocupará todo el fin de semana en la localidad serrana. El alcalde, Carlos Raigada, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, presidieron el acto, arropados por numerosas autoridades y vecinos.

El alcalde puso en valor la integración de la tauromaquia en la programación de este año, subrayando que la feria constituye “una apuesta por la gastronomía, la cultura, la naturaleza y la música, reforzada en esta edición con el impulso del toreo”.

Por su parte, el delegado del Gobierno elogió la labor del ayuntamiento y la firme apuesta del equipo municipal por la promoción del turismo rural, destacando “el gran esfuerzo organizativo que ha permitido consolidar un evento que cada año atrae a más visitantes”.

Se han reseñado seis reses de la ganadería de Albarreal que serán lidiadas por alumnos de distintas escuelas taurinas andaluzas y nacionales. Los jóvenes actuantes son Agustín de Antonio y Armando Rojo, de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla; Candela La Piyaya, de la Escuela Taurina de Madrid José Cubero Yiyo; Fernando Lovera, de la Escuela Taurina de Camas y Mario Torres y Juan Manuel Viruez, de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique.

Panorámica de la coqueta plaza de toros de Almadén de la Plata. / M.G.

Los seis novilleros estuvieron presentes en la presentación y pudieron compartir impresiones con las autoridades y con numerosos aficionados que se acercaron a la Torre del Reloj. Además del festejo del sábado, la organización ha previsto para el domingo 30 de noviembre a las 11:30 horas una clase de toreo de salón, protagonizada por alumnos de la escuela taurina del maestro Tomás Campuzano que también estuvo presente en el acto junto a Eduardo Ordoñez, presidente de la asociación de escuelas. Esta actividad tendrá lugar en el centro del pueblo y busca acercar el aprendizaje y la técnica taurina al público general.

La novillada será retransmitida por Canal Sur TV, lo que permitirá llevar el festejo a espectadores de toda Andalucía y aumentar la proyección del evento más allá del ámbito local. En el acto de presentación también participaron vecinos del municipio, entre los que el alcalde delegó la representación en el palco presidencial: Francisco Alonso y Antonio Suárez, acompañados por miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almadén de la Plata.

El Día del Jamón, ya consolidado como uno de los principales referentes gastronómicos y culturales de la comarca, volverá a reunir durante tres jornadas degustaciones, música, naturaleza y demostraciones culinarias junto a esta apuesta renovada por la tauromaquia. Con la presentación del cartel taurino, Almadén de la Plata reafirma su voluntad de convertir esta celebración en una cita ineludible dentro del calendario festivo provincial.