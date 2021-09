"El aumento por sorpresa del aforo es más un perjuicio que un beneficio"

Es un hecho. La Feria de San Miguel que, de alguna manera, suple a la de Abril y palia la clausura de año y medio de la Maestranza está en su cuenta atrás. El sábado 18 de los corrientes arranca con un cartel digno de Domingo de Resurrección y por este motivo, la Empresa Pagés convocó a la prensa especializada para abrirse de par en par. "Hay veces que un abrazo cordial se convierte en la fractura de dos o tres costillas", así calificaba Ramón Valencia la nueva situación, esa en la que ha aumentado el porcentaje de aforo de la plaza cuando todo estaba ya rematado. "Esta alteración es más un perjuicio que un beneficio", sostiene.

Sin duda alguna, la subida inopinada del aforo por parte de la autoridad sanitaria ha tenido un efecto no deseado. "No se pueden hacer así las cosas, pues a ver ahora cómo reconducimos la Feria. Con las previsiones anteriores teníamos aseguradas cuatro o cinco tardes de no hay billetes y ahora a ver si logramos una sólo. Un no hay billetes es un balón de oxígeno para la Fiesta, fundamental para insuflar las dosis de optimismo que necesitamos en estos momentos".

Entonces, cómo son los augurios para este ciclo tan lleno de carteles rematados. "Quiero ser optimista, pues estamos ante una Feria como no ha habido otra en toda la temporada de su calidad, pero yo le diría a la clase política que cuando actúe lo haga sabiendo lo que hace y esto de cambiar el aforo de la noche a la mañana no es lo más adecuado. Se lo dije a Elías Bendodo el día que nos lo comunicó y le dije lo del abrazo cordial que te rompe las costillas".

Otra chinita que Ramón Valencia se ha encontrado en esta programación es que se solapen algunos carteles de Madrid con los de Sevilla. De hecho, los días 24 y 25 de septiembre, 2 y 3 de octubre hay toros en Sevilla y en Las Ventas. "Creo que podíamos haber consensuado fechas y así se lo hice saber a Simón Casas, pero no habrá podido ser. ¿Qué hará la televisión? Pues que se televisarán las nuestras y tendrán prioridad las de Madrid cuando coincidamos".

Son muchos los obstáculos que la Empresa Pagés ha tenido que ir soslayando tras dos años consecutivos sin Feria y hay cuestiones que duelen especialmente. "Tras lo inevitable del pasado año, en éste nos protegimos con todas las armas posibles, desde el aforo a la integridad de los espectadores mediante los test de antígenos, pero nada sirvió mientras se programaban corridas en otras plazas. Ya sé que Sevilla es Sevilla y que lo que pase aquí tiene una repercusión infinitamente mayor que en cualquier otro sitio, pero creo que faltó sensibilidad".