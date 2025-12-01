Borja Jiménez, homenajeado en el Club Taurino de Londres

matador sevillano Borja Jiménez fue sido homenajeado el pasado domingo en Londres como invitado de honor en el tradicional Anniversary Lunch del Club Taurino of London, que este año alcanzaba su sexaségima sexta edición.

Tras firmar una campaña rotunda —con actuaciones decisivas en plazas de primera como Madrid, Sevilla o Bilbao, además de numerosos triunfos por toda España, Francia, Portugal y América—, Jiménez viajó hasta la capital británica para recibir este reconocimiento del club taurino más relevante del mundo en lengua inglesa.

El evento se celebró en el prestigioso Oriental Club, en pleno corazón de Londres, donde socios, aficionados y diversas personalidades del ámbito taurino se reunieron en un ambiente distendido. Durante el almuerzo de gala se entregaron los premios del concurso fotográfico anual, cuyas obras fueron subastadas con fines benéficos, en una jornada que combinó tradición, cultura y afición.

Borja Jiménez con los miembros del Club Taurino de Londres en el Oriental Club de la capital británica. / M.G.

Durante el acto, Borja Jiménez fue homenajeado por su trayectoria y por el impacto artístico de sus últimas temporadas, recibiendo de manos del presidente del Club Taurino de Londres, Mark Rayner, la tradicional jarra de plata, símbolo histórico del reconocimiento que otorga la entidad británica a los toreros que han dejado huella en la temporada.

La cita reunió también a miembros de la Cámara de los Lores, destacados aficionados ingleses y al expresidente del Real Madrid y miembro del Club, Ramón Calderón, quienes quisieron acompañar al torero sevillano en una jornada marcada por la admiración, el respeto y el eco internacional de su figura.

Fundado en 1959, el Club Taurino of London lleva más de seis décadas siendo un bastión de la difusión de la tauromaquia en el Reino Unido y respaldando a toreros con proyección internacional. Con el paso del tiempo, su galardón se ha consolidado como uno de los premios internacionales de mayor prestigio en el ámbito taurino, tanto por la relevancia de la institución como por su valor simbólico para la proyección de la tauromaquia más allá de nuestras fronteras.

Con este homenaje, Londres pone el broche de oro a una temporada de gran relevancia profesional para Borja Jiménez.