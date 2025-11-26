Borja Jiménez y Pepe Martínez-Conradi: reencuentro y llenazo en Córdoba

La Quinta y Borja Jiménez, unidos por la historia del toreo era el título del coloquio que había organizado la tertulia taurina El Castoreño en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. Fue el pasado martes, volviendo a vincular al diestro de Espartinas con una vacada que ya está marcada a fuego en su historia profesional. Uno de sus criadores, Pepe Álvarez-Conradi, compartió mesa con el torero en una sesión moderada por el coordinador del Capítulo de la Fundación Toro de Lidia en Córdoba, Francisco Gordón, y presentada por Manuel Vázquez Silva, presidente de la tertulia El Castoreño.

El evento registró un llenazo absoluto destacando la presencia del sector más joven de la afición en contraste de conocidos y veteranos nombres del paisaje taurino cordobés. Pero el reencuentro de matador y ganadero, indiscutiblemente, estaba marcado por la evocación del trascendental indulto de Tapabocas, un gran ejemplar de La Quinta, en manos de Borja Jiménez en el ruedo de Vista Alegre de Bilbao. Era el primer de la historia del Bocho y, seguramente, el más relevante en los anales profesionales del torero de Espartinas.

Ambos ponentes pusieron en valor la extraordinaria condición del toro indultado, un ejemplar de enorme bravura, calidad y entrega, que permitió al torero sevillano construir una de las faenas más resonantes de su carrera. Jiménez, que ha cuajado una temporada en la primera línea del escalafón, analizó los momentos clave de aquella labor, destacando la profundidad, la emoción y el temple de aquella embestida que iba a marcar la Aste Nagusia 2025. Por su parte, Martínez-Conradi subrayó la importancia genética y el comportamiento excepcional del toro, ejemplo del momento que vive la ganadería de La Quinta.

El coloquio, que combinó análisis, emoción y recuerdos, volvió a unir en un mismo escenario a torero y ganadero, protagonistas de una tarde que ya forma parte de la historia taurina de Bilbao.