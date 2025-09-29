Canal Sur bate records de audiencia con la retransmisión de la Feria de San Miguel

Canal Sur Televisión ha transmitido íntegramente las tres corridas de la Feria de San Miguel de Sevilla este fin de semanas de final de septiembre culminando con unos excelentes resultados de audiencias. Las tres corridas han liderado sus franjas horarias de emisión y han superado con creces todas las propuestas de las cadenas de la competencia.

El promedio de las tres corridas ha obtenido el 19,5% de cuota de pantalla, congregando una audiencia media de 325.000 telespectadores y han conectado en algún momento 1.244.000 andaluces y andaluzas a alguna de las retransmisiones. El share ha alcanzado puntas del 28,3%, siendo el minuto de oro en la corrida del domingo a las 20:48 horas con 461.000 telespectadores.

La corrida del sábado, por su parte, con un 24,1% de share, pulveriza la mejor marca de un festejo taurino emitido por Canal Sur Televisión desde 2010.

Las retransmisiones contribuyeron de manera especial a los buenos resultados diarios del fin de semana, liderando en Andalucía tanto el sábado con un 11,5% como el domingo con un 10,8% de cuota de pantalla.

Canal Sur Más

Las corridas de toros de la Feria de San Miguel de Sevilla también cosecharon una destacada audiencia digital. Entre el viernes y el domingo se registraron más de 202.000 sesiones en CanalSur Más, sobresaliendo especialmente el último festejo, que superó las 82.000 sesiones. Esta cifra lo convierte en el segundo día con mayor número de accesos en la plataforma desde la retransmisión especial de la Magna de Sevilla, el pasado diciembre.

El 80 % de las sesiones se originaron en España, mientras que el 20 % restante procedió del extranjero. Entre los países con mayor conexión destacan Francia, México, Estados Unidos, Perú, Alemania, Reino Unido, Argentina y Colombia.

En paralelo, el directo de CanalSur Andalucía en YouTube también alcanzó cifras récord durante el fin de semana. Se contabilizaron más de 300.000 visualizaciones, siendo el último festejo el de mayor seguimiento. Durante la lidia del cuarto toro, alrededor de las 20:20 horas, se alcanzó el pico máximo de usuarios concurrentes, con más de 30.500 espectadores conectados simultáneamente.