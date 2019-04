Si la programación de la temporada sevillana tiene como pilares a un póquer de ases (Morante de la Puebla, El Juli, Manzanares y Roca Rey), diestros que cuentan con gran predicamento en Sevilla y que se supone serán decisivos para la activación de la taquilla, el ciclo continuado de la Feria de Abril se sustenta también en este cuarteto, con Morante, quien no toreó el Domingo de Resurrección y suma tres tardes en la feria; dos El Juli, Manzanares y Roca –la terna de la citada fecha–, a los que se suman haciendo doblete Perera, Castella, Ferrera y Moral (por orden de aparición).

El resto de los 26 matadores de toros que componen el serial actuarán una tarde, al igual que los cuatro rejoneadores anunciados; uno de ellos, Ventura, en festejo mixto con El Juli y Cayetano.

La empresa Pagés ha apostado por unos carteles redondos, rematados, como se dice en Sevilla y ha pergeñado una gran Feria de Abril de relumbrón, con combinaciones que son auténticos carteles de clavel –como dicen algunos en el argot–.Morante, quien el año pasado no toreó voluntariamente en la Feria de Abril, lo hace en esta edición tras su negativa inicial a ser televisado.

El Juli, único espada que el año pasado abrió la Puerta del Príncipe, cuajó una tarde histórica con toros de Garcigrande y una faena memorable al toro Orgullito, que fue indultado, y del que consiguió los máximos trofeos simbólicos; desorejando a su otro toro.

Manzanares cortó el año pasado cuatro orejas en sus cuatro tardes en la temporada y cuajó una de las faenas más importantes en la Feria de San Miguel.

El cuarteto, por orden de antigüedad, lo completa el joven Andrés Roca Rey, que en la pasada edición cortó dos orejas –una en Abril y otra en San Miguel–.Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, Antonio Ferrera y Pepe Moral obtuvieron distintos frutos el año pasado; descollando entre ellos y ganando con creces el doblete Moral, quien cortó dos orejas en la corrida de Miura.

En la Feria de Abril se combinan también jóvenes valores y, como efeméride, se encuentra la alternativa de Guillermo Hermoso de Mendoza, hijo del maestro Pablo, que no se enfrenta a Diego Ventura, quien abre cartel en un festejo mixto.

Con respecto a ausencias, aunque ahora es baja, Enrique Ponce solicitaba el mismo número de actuaciones que esos cuatro diestros pilares y al no tener la empresa en cuenta su demanda, no estará presente en un abono en el que nuevamente falta José Tomás, aunque este año y tras la petición de una plataforma que ha reivindicado que vuelva a torear en Sevilla, ha tenido un acercamiento con la empresa, quien ha señalado que es posible que en 2020 haya un acuerdo. Y entre las ausencias, una de las más lamentables es la de Román, a quien no se tiene en cuenta que regara con su sangre el albero maestrante en la pasada edición.

El serial –este año en mayo–, que cuenta con catorce festejos si incluimos la tradicional corrida del Domingo de Resurrección, preferia y feria, tiene como lastre el que un puñadito de toreros ocupan un gran número de puestos, lo que tiene como contrapartida que apenas quedan huecos para los grandes triunfadores de la temporada pasada, que únicamente actúan una tarde, como Diego Urdiales, Octavio Chacón o Emilio de Justo, entre otros e incluso, algunos diestros que dejaron el año pasado su huella, como Curro Díaz, se quedan fuera.En una Feria de Abril que no es de largometraje, como la de Madrid, tampoco es posible una representación sevillana amplia. El problema para estos espadas es que el único escenario que tienen para potenciar sus carreras es un triunfo en la plaza de su tierra. En un vistazo al escalafón, según quedaron en número de festejos, nos encontramos con Daniel Luque, Antonio Nazaré, Javier Jiménez, Juan Ortega, Esaú Fernández, Salvador Cortés, Lama de Góngora, Borja Jiménez, Miguel Ángel León, Mario Diéguez y Oliva Soto. Llama la atención el caso de Juan Ortega, que el año pasado triunfó en Madrid y todavía no ha debutado en su tierra.En el apartado ganadero sucede algo similar: el ciclo está presidido por divisas con vitola, la mayoría de encaste Domecq y que son las preferidas de esas figuras que predominan en los carteles. Eso supone, en contrapartida, que apenas acudan toros de hierros de otros encastes. Victorino Martín y Miura, como está sucediendo en las últimas temporadas, son el sello que destaca para los aficionados toristas. En esta edición debuta la divisa de Santiago Domecq.

En cuanto a la organización, la empresa, que afirma que los carteles están confeccionados para atraer a público y abonados, parece contradecirse en cuanto al trato que tiene con los segundos, ya que, además de la fuerte subida de precios, no cuenta con ningún tipo de rebaja con respecto a las entradas sueltas para aquellos que acuden de manera continua y no ocasionalmente. Una lástima que no se cuide al abonado, ya que el abono en los últimos años ha caído en picado.