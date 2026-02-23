El cuarto curso 'Tauromaquia y cultura' estará dedicado a Hispanoamérica

Fátima Halcón junto a Javier Benjumea y Santiago de León en la Casa de la Real Maestranza.

La Fundación de Estudios Taurinos, con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la colaboración de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, ha organizado la cuarta edición del Curso Tauromaquia y Cultura, que se desarrollará del 3 al 5 de marzo en Sevilla.

con la dirección de Fátima Halcón, presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos, las jornadas se celebrarán en la sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras (Calle Abades, 14. Sevilla) y la entrada será libre hasta completar aforo. En esta ocasión las ponencias se centrarán en el análisis de la tauromaquia en Hispanoamérica.

El ciclo de conferencias abordará la historia y desarrollo de las fiestas de toros en los territorios americanos que dependieron de la Corona española. Se tiene constancia que, en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493 a América, se transportaron reses de ganado bravo para su reproducción y desarrollo.

A México llegaron años más tarde, cuando Hernán Cortés, al descubrir los amplios pastizales del norte y centro del territorio mexicano, crió este tipo de ganado, no solo para proveer alimentos y pieles, sino también para la lidia. De hecho, se tiene constancia de dos festejos taurinos organizados por el conquistador y celebrados en 1526: uno el 14 de junio, fiesta de San Juan Bautista, en México-Tenochtitlán para celebrar su regreso procedente de Las Hibueras, y el otro el 13 de agosto, fiesta de San Hipólito, para festejar la caída de Tenochtitlán en 1521.

A partir de ese momento, los festejos taurinos se fueron desarrollando por todo el territorio americano, celebrándose para conmemorar cualquier tipo de efeméride real, ocupando esta tipología festiva un lugar preeminente dentro de la sociedad. Las fiestas de toros tuvieron la misma idiosincrasia que las celebradas en España, si bien en algunos lugares, como el altiplano andino, se mezcló la tipología festiva taurina con alguna de carácter indígena, siendo la más conocida la Yawar Fiesta, que mezcla, pues aún se sigue practicando, tradiciones españolas con costumbres andinas personificadas en la lucha entre el cóndor y el toro.

El curso contará con la participación de especialistas en la materia que analizarán las fiestas de toros en los virreinatos de México, Perú y Nueva Granada, así como en la Capitanía General de Chile.