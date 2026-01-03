La Universidad de Sevilla organiza el curso 'Bases de la Tauromaquia'

La Universidad de Sevilla, en colaboración con la Real Maestranza de Sevilla, la Fundación de Estudios Taurinos y la cátedra Sánchez Mejías de la propia Hispalense ha organizado el curso Bases de la Tauromaquia que se desarrollará entre el 25 de marzo y el 30 de octubre del año que comienza.

El ciclo, dirigido por Guillermo Machuca, pretende que "los alumnos valoren y comprendan el origen e historia de la tauromaquia, el toro en la cultura y en el ordenamiento constitucional español y el papel de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería en la historia de la tauromaquia", según explica la profesora Fátima Halcón que forma parte de la comisión académica del curso.

Esos objetivos también pasan porque los alumnos matriculados "estudien y conozcan al toro de lidia, su origen, las castas y los encastes, su anatomía, comportamiento, cría y habítat natural". De la misma forma, las metas del curso también pretenden que los alumnos "alcancen un conocimiento profundo del porqué de la lidia, de sus suertes, y del papel de los profesionales que la desempeñan" además de que adquieran "un conocimiento básico de los aspectos administrativos de la Tauromaquia, en especial de los diferentes reglamentos taurinos".

Dentro del profesorado destacan los nombres de Ramón Serrera, Antonio Ramírez de Arellano, José y Andrés Luque Teruel, Manuel Romero, Araceli Guillaume-Alonso, Fernando Iwasaky, Juan Carlos Gil, Luis Manuel Halcón, Luis Rufino, Rafael Molina, Rafael Peralta, Eduardo Dávila Miura o Javier Moya Yoldi, entre otros. El ciclo formativo, dividido en cuatro módulos temáticos -Origen e historia de la Tauromaquia, el toor de lidia, los profesionales y las suertes de la lidia y la instroducción a los aspectos administrativos de la tauromaquia- implica la consecución de 30 créditos académicos.

La preinscripción se cierra el próximo 10 de enero y la matrícula se abrirá el uno de febrero.