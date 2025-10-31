Toros y Universidad: Perera y Aguado en el CEU

Fe, tauromaquia y salud mental se dieron cita en el ruedo de la Universidad CEU Fernando III de la mano de dos referentes del toreo como Miguel Ángel Perera y Pablo Aguado. El salón de actos del Campus Universitario de CEU en Andalucía recibió a ambos matadores en una sesión de Vida CEU en la que los estudiantes pudieron escuchar a los protagonistas, compartir su experiencia y profundizar sobre preparación física, salud mental, fe y el mundo del toro.

Presentado por Santiago López -responsable de Vida Universitaria-, y con la moderación de José Enrique Moreno -director de Comunicación de la empresa Pagés-, el salón de actos se llenó de jóvenes de todos los centros de CEU en Andalucía para escuchar a los diestros. Además, se presentó el Club Taurino de la Universidad CEU Fernando III -liderado por el alumno Fernando Pascual- para animar a todo el que desee participar a lo largo del curso.

En su intervención, el sevillano Pablo Aguado mostró su alegría por tener un auditorio lleno de jóvenes y señaló que “es muy motivador ver a tantos niños y jóvenes en las plazas”. Con respecto a la preparación física de los toreros, aseguró que cada uno tiene una rutina diferente. "Al final, es fundamental estar siempre pensando en el toreo y la preparación física te ayuda, sobre todo, en lo mental”, explicó.

En este sentido, el moderador le cuestionó sobre su preparación mental para afrontar el miedo. "Para ello es fundamental tener confianza en uno mismo y esto se trabaja día a día en la preparación del torero. Creo que somos y debemos ser muy perfeccionistas en nuestro trabajo, aunque a veces pequemos de no ver nuestras cosas buenas”, contestó Aguado. Profundizando en la salud mental y la tauromaquia, el diestro sentenció que “el mejor psicólogo para un torero es otro torero porque se ha enfrentado a la misma situación que uno y te puede ayudar a afrontarla”.

La charla de Perera y Aguado estuvo moderada por José Enrique Moreno. / M.G.

El apoyo de la Fe

Para finalizar, el torero sevillano reflexionó sobre la fe y la unión con el mundo del toro. “Soy una persona católica y practicante, me lo inculcó mi familia, pero muchas veces me enfado conmigo mismo porque me santiguo veinte veces antes de que salga el toro y después lo pienso en frío y creo que debería dar más gracias a Dios y no pedirle tanto”. Además, Aguado indicó que “es fundamental que el mundo del toro se dé a conocer en entornos como las universidades”.

Por su parte, Miguel Ángel Perera también recalcó su enorme satisfacción al ver a tanto asistente joven a esta sesión y felicitó a la Universidad CEU Fernando III por esta iniciativa para acercar el mundo del toro. Así, valoró la evolución en la preparación física desde que él tomara la alternativa hace más de 20 años. “En la actualidad se ha profesionalizado y especializado, antes era todo muy básico. En mi caso, necesito ser muy perfeccionista en mi rutina y mi preparación física para tener confianza en mí mismo”.

"Por muchos años que lleves delante de un toro, siempre tienes la sensación de nervios, de que te podrías haber hecho más para prepararte mejor, aunque tengas más herramientas para confiar en ti mismo”, confesó el extremeño. Así, el diestro hizo hincapié en que “la exigencia y el perfeccionismo te llevan a la negatividad, tengo que hacer el trabajo de quedarme con lo positivo”.

Para concluir, con respecto a la fe, Perera señaló que “soy practicante y le doy gracias a Dios por tener a mi gente cerca y con salud, tengo a Dios muy presente todos los días”. Finalmente, el maestro aseguró que “el toro sigue siendo un icono en la cultura de España, es una seña de identidad de muchos de nuestros pueblos” y animó a “trabajar para un mayor conocimiento”.