El escalafón de matadores en la recta final de la campaña

Pasados los fielatos de las tres vírgenes del verano -el Carmen, la Asunción y la Natividad, que se ha convertido en la más taurina del año- el escalafón de los matadores de toros dibuja una imagen fiel del panorama estadístico de la grey coletuda que no siempre coincide con la dimensión artística, social o el verdadero tirón taquillero de los protagonistas.

El escalafón también sirve para medir las componendas de un negocio que mantiene la vida artificial de un puñado de matadores que gozan de plaza fija en las ferias independientemente de la atención que despiertan en el aficionado. De la misma forma, asombra encontrar en las zonas medias o bajas a otros toreros emergentes que siguen sin encontrar el amparo de las empresas a pesar de los sucesivos pronunciamientos

Sea como sea, esta tabla consagra la primacía de Morante que, con 40 funciones cumplidas se sitúa en el quinto lugar del cuadro. No hace falta subrayar que, sin el percance de Pontevedra y el breve parón que siguió a la voltereta de Móstoles, estaría a la cabeza de ese escalafón en el que está sumando tres variables que no siempre se mezclan: tirón taquillero, regularidad en el triunfo y dimensión artística. Morante se está prodigando

Podría sorprender también encontrar a Roca Rey en el octavo lugar, con 33 corridas toreadas. Ha perdido algunas por la lesión de Bilbao; tampoco demasiadas. Pero ese número responde a la intención inicial del astro limeño de limitar el número de compromisos adquiridos. Se trataba de estabilizar el caché renunciando a la primacía en la estadística.

Por lo demás, un vistazo a la cabeza revela qué toreros se están prodigando por las ferias y los distintos circuitos, con diferente co: Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Ortega, Castella, el propio Morante y Roca, Escribano, Manzanares y Perera son los que, a 9 de septiembre, han cumplido o rebasado las 30 corridas toreadas. Pero el caso de Talavante -con el máximo número de trofeos y corridas contratadas- merece un apunte aparte: la trascendencia de esos triunfos es inversamente proporcional a su número revelando que las componendas del negocio van por un lado y el interés de los públicos por otro. En ese saco hay que meter a otros toreros amparados en el sistema comisionista que deambulan por las ferias sin despertar el más mínimo interés. No hace falta ni nombrarlos.

Podemos ampliar esa clase alta a los coletudos que se han quedado entre las 20 y las 30. En la lista están: Luque, Aguado, Rufo, Ferrera y Fandi… y se quedan al borde otros toreros emergentes como David de Miranda, revelación de la temporada 2025, y el jovencísimo diestro Marco Pérez que ha perdido un buen número de tardes por la fisura de cadera que le dejó en el dique seco al poco de su lujosa alternativa nimeña.

A partir de ahí, sin peso estadístico, conviene resaltar nombres que han acaparado muchos más titulares que números como David Galván, Fortes, Diego Urdiales, Navalón hasta Pepe Moral... en una larga lista que recoge hasta 139 matadores que se han vestido al menos una vez de luces hasta ahora en la temporada 2025. ¿Qué cifra podríamos fijar para considerar a un torero en activo? Cada cual tiene sus circunstancias...

El escalafón, a fecha de 10 de septiembre, está tomado de la web oficial de ANOET (Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos) y se puede consultar aquí