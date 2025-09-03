Utrera, Morón y Écija marcan la agenda taurina de la provincia

La tradicional corrida de la feria utrerana de la Virgen de Consolación abre la intensa agenda de festejos del mes de septiembre en la provincia de Sevilla. David Fandila El Fandi, Manuel Escribano y Curro Duránharán el paseíllo en el moderno coso de La Muleta el próximo viernes, día 5 de septiembre, para estoquear el encierro previsto de Castillejo de Huebra en un festejo que comienza a las 19.00 horas.

El festejo está organizado por la empresa de los Hermanos Durán que también son los responsables de la gestión del coso de Morón de la Frontera que el próximo 19 de septiembre acogerá una corrida en homenaje al veterano maestro del toreo ecuestre Javier Buendía. Los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens harán el paseíllo con toros de Pallarés.

Presentación de la corrida de la feria de Écija, que estrena empresario. / M.G.

Al día siguiente, 20 de septiembre, llegará el turno de Écija que estrena empresario taurino en la figura del onubense Jorge Buendía que anuncia al veterano diestro linarense Curro Díaz junto a Cayetano en la temporada de su despedida de los ruedos. La terna la completa el prometedor diestro local Ángel Jiménez El Astigitano. Las reses pertenecen al hierro de Núñez de Tarifa. El festejo comenzará a las 18.30 horas.

La programación taurina se completa con los carteles del ciclo de promoción de las fiestas septembrinas de La Algaba y las tres corridas de la Feria de San Miguel de Sevilla que cerrarán el mes y el abono de la temporada en la plaza de la Real Maestranza.