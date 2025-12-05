Las escuelas taurinas andaluzas presentan a la Junta sus proyectos para 2026

La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero ha presentado ante la Junta de Andalucía las bases de su proyecto anual de Fomento de Nuevos Valores del Toreo, iniciativa que se integra en el Programa de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2026. Con esta planificación, "las escuelas andaluzas buscan consolidar su labor formativa y fortalecer el relevo generacional dentro del toreo", señala la propia asociación a través de un comunicado.

El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles 3 de diciembre en la sede de la Consejería de la Secretaria de Interior de la Junta de Andalucía. Durante la reunión, los representantes de la asociación expusieron al secretario general de Interior, David Gil, las líneas maestras que marcarán el desarrollo de la temporada 2026, desde la programación de actividades formativas hasta el diseño de los ciclos y certámenes destinados a los jóvenes aspirantes.

Además de la presentación del proyecto, la sesión permitió realizar un análisis detallado del curso 2025, recién concluido. Los responsables de la A.A.E.T. Pedro Romero subrayaron la "buena salud" de las Escuelas Andaluzas, reflejada "en la participación creciente y en la consolidación de sus programas formativos" indica la misma nota. También se abordó el marco organizativo de la asamblea general de la asociación, prevista para los primeros días de 2026, donde se ratificarán los objetivos y directrices del nuevo ejercicio.

La reunión contó con la participación del coordinador general de la Secretaría de Interior, Juan Manuel Pérez Alarcón; el jefe de servicio de Espectáculos Públicos, José Antonio Delgado; el Presidente de la A.A.E.T. Pedro Romero, Eduardo Ordóñez; los vicepresidentes, Francisco Ruiz Miguel y Miguel Serrano; así como los miembros de la junta directiva José Luis Galloso y Juan Carlos Landrove.

La jornada concluyó con "un compromiso compartido" entre la administración autonómica y el colectivo de escuelas: "continuar promoviendo la formación, la excelencia y el talento joven, pilares esenciales para el futuro de la tauromaquia en Andalucía", concluye la nota de prensa.