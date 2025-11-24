Fallece José Fuentes, histórico mayoral del campo bravo andaluz

ÚLTIMA HORA
El célebre conocedor estuvo al frente de la vacada de Benítez Cubero y, durante 40 años, trabajó en la ganadería de Manolo González

José Fuentes, a hombros en la plaza de Las Ventas junto a Puerta, Camino y Curro Romero.
A.R.M.

24 de noviembre 2025 - 10:03

José Fuentes Maza, emblemático mayoral de toros bravos, falleció a la edad de 85 años en la madrugada del pasado jueves en la localidad onubense de Aracena. Fuentes estuvo primero en la ganadería de Benítez Cubero heredando el puesto de su padre, Curro Fuentes, hasta mediados de los años 70; y desde 1975 hasta 2015, es decir, nada menos que durante 40 años, fue el conocedor de Manolo González hasta la venta de la ganadería.

Fuentes da la vuelta al ruedo en Sevilla junto a José Benítez Cubero y la terna de toreros en una tarde para la historia.
La memoria taurina rescata fotos históricas de José Fuentes Maza saliendo a hombros de la plaza de Las Ventas como mayoral de la vacada de Cubero junto a Curro Romero, Diego Puerta y Paco Camino el 30 de mayo de 1967. Dos años antes, concretamente de la Feria de Abril de 1965, se fecha otra imagen no menos emblemática, en la que se le ve dando la vuelta al ruedo en Sevilla en compañía del ganadero y la misma terna, tras otra tarde para el recuerdo.

Sus restos mortales recibieron cristiana sepultura en el cementerio de Aracena el pasado viernes. Este mismo martes, día 25 de noviembre, se celebrará una misa en su memoria en la Iglesia Parroquial de Aracena a partir de la 19:30 horas.

