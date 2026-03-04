La Hermandad de los Gitanos de Utrera rendirá homenaje a Morante con su 'Potaje' flamenco

El decano de los festivales flamencos de España, y baluarte de la cultura popular andaluza, rendirá homenaje en su LXX edición a Morante de la Puebla. "Una figura que trasciende el ambito taurino para situarse en misterio de lo simbólico y lo artístico", explica la Hermandad de los Gitanos, organizadora del certamen, en un comunicado.

"El Potaje Gitano, a lo largo de su su historia ha bendecido la unión entre el flamenco y la tauromaquia, uno de los maridajes culturales más profundos e indentificativos de España. Artes nacidas del sentimiento, la pasión y el dolor y que se funden en una ética y estetica únicas, encontrando en el compás y el duende su punto de intersección, y en el ole sus expresión más universal", añade la misma nota definiendo a Morante como "un torero, un artista que ha sabido convertir el rito de la lidia en un lenguaje expresivo propio, donde cada gesto, cada silencio y cada lance dialogan con la memoria más profunda de la cultura andaluza".

"Su tauromaquia es emoción, es valor, es verdad desnuda frente al tiempo", añade el mism comunicado recordando que la vinculación del torero con la ciudad de Utrera no es circunstancial, sino efectiva y cultural. "Utrera, cuna del toro bravo y del cante, de sagas gitanas, de tradición y mestizaje, encuentra en el diestro cigarrero un espirítu afín: el del artista que bebe de las raices más profundas para proyectarse hacia lo eterno”, señalan.

“A quien ha sido capaz de hacer de su vida un arte sublime, a este ser especial que se ha hecho necesario, que es necesario. A quien ha inmortalizado el el toreo consagrandose para el gozo y la felicidad de los demás”, la Hermandad de los Gitanos de Utrera, en esta nueva edición de su Potaje Gitano, rendirá reconocimiento la noche del próximo sábado 27 de junio, “al valor, a la torería, al clasicismo más puro, a la pureza absoluta, a quien ha llevado el toreo en su alma componiendo su historia. A Morante de La Puebla”.