CARRERA NOCTURNA
Las mejores imágenes: Búscate entre los corredores
Las imágenes del festejo
Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz

Las imágenes del segundo festejo de San Miguel en Sevilla 2025, con Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez

El diestro de Gerena ha paseado el único trofeo de una tarde en la que se apuntaron cosas sin disparar. Jiménez estuvo cerca de tocar pelo y Talavante pasó desapercibido.

Las imágenes del festejo
1/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
2/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
3/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
4/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
5/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
6/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
7/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
8/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
9/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
10/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
11/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
12/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
13/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
14/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
15/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
16/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
17/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
18/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
19/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
20/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
21/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
22/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
23/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
24/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
25/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
26/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
27/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
28/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
29/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
30/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
31/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
32/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
33/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
34/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
35/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz
Las imágenes del festejo
36/36 Las imágenes del festejo / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats