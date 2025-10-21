Luque, Capea y Cuvillo recibieron los premios de Carrusel Taurino

La Fundación Cajasol acogió el pasado lunes la entrega de premios del veterano programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio. Se trataba, un año más, de reconocer los méritos y la trascendencia de los principales protagonistas de la temporada 2024: el diestro Daniel Luque, como torero más destacado de la campaña, y la ganadería de Núñez del Cuvillo, como vacada más sobresaliente del año. A esos premios habia que añadir el honorífico, reconocimiento a toda su trayectoria, que recibió el veterano diestro salmantino Pedro Gutiérrez Moya Niño de la Capea, uno de los matadores más emblemáticos de las décadas de los 70 y 80 de la pasada centuria.

El extenso acto fue conducido por el periodista Juan Ramón Romero, responsable de las emisiones taurinas de Canal Sur Radio y reunió a numerosas personalidades de la vida social y taurina de la región. Los presentes fueron saludados por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en una sesión que contaría con la intervención de Juande Mellado, director de Canal Sur, y cerraría el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil.

El galardón correspondiente a la ganadería de Núñez del Cuvillo fue recogido por Jaime Mora-Figueroa Núñez, nieto de Joaquín Núñez del Cuvillo, creador de la vacada gaditana que se hizo presente a través de un vídeo. Capea y Luque, por su parte, recogieron sus respectivos galardones personalmente, poniendo la nota de emoción entre los presentes.

Los rotundos trofeos que entrega Carrusel Taurino -una abstracción de un toro de lidia- pesan siete kilos y están elaborados en piedra, mármol y metal. Se elaboran cada año en la factoría de Piedramol, de Archidona. Su autor es Francisco Casado Ramos.