Ramón Valencia renuncia a la vicepresidencia de la patronal taurina

Ramón Valencia, gerente de la empresa Pagés, ha renunciado a la vicepresidencia de ANOET, la principal asociación sectorial de empresas taurinas. Esta salida se produce a tres días de la noticia que ha dado un vuelco a la actualidad taurina: Valencia no seguirá al frente de la plaza de la Maestranza y será relevado, al menos durante los próximos cinco años, por el empresario José María Garzón al frente de la firma Lances de Futuro.

Así lo ha adelantado el periodista Vicente Zabala de la Serna dando fe de la caída de esta nueva ficha de dominó, efecto colateral del nuevo rumbo que ha tomado el coso maestrante. Pagés era por y para el coso del Baratillo. Pero las cosas han cambiado radicalmente. En cualquier caso, la salida de Ramón Valencia también llega pocos días después de la profunda reestructuración de la cúpula directiva de ANOET que, precisamente, ha contemplado el retorno de José María Garzón de la mano de su presidente, Rafael García Garrido, después de enterrar las fortísimas diferencias del pasado.

Esa reestructuración, señaló la propia entidad en un comunicado, tenía objetivo de hacerla "más operativa para dinamizar su toma de decisiones". Con la marcha de Ramón Valencia, la nueva junta directiva está compuesta por Rafael Garrido como presidente; Óscar Chopera, como vicepresidente, y Nacho Lloret, Alberto García, Carmelo García y José María Garzón como vocales. La finalidad de ANOET en esta nueva etapa, explicaba la misma nota aventada días atrás, es "reforzar el poder ejecutivo de la junta directiva, fomentar una mayor participación del socio y fortalecer la cohesión interna de la asociación".