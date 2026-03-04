Ronda recupera su tradicional Corrida Goyesca (con Morante)

Paseíllo de la Corrida Goyesca en su edición de 2018.

Ronda recupera su Goyesca. Francisco Rivera Ordóñez, empresario del coso rondeño, ha oficializado el cartel del inimitable festejo en un acto celebrado en la Real Maestranza de Caballería de Ronda junto a su teniente de Hermano Mayor, el conde de Salvatierra.

La Feria de Pedro Romero 2026 se celebrará el 4 y 5 de septiembre e implica la recuperación del uso taurino de la plaza de la Maestranza tras dos años de clausura forzados por las obras estructurales que se están acometiendo en el bicentenario coso. La feria, además, tiene un carácter especial al conmemorar el 75 aniversario de la alternativa de Antonio Ordóñez, que tomó en Madrid el 28 de junio de 1951.

La LXVII Corrida Goyesca, tal y como ya se daba por seguro, incluye la presencia estelar de Morante de la Puebla máximo atractivo de un cartel que abrirá Diego Ventura –que repetirá en el festejo de rejones matinal- y que estará completado por José María Manzanares y Juan Ortega.

En la mañana del sábado 5 de septiembre se celebrará la XLII Corrida de Rejones en homenaje a Álvaro Domecq.