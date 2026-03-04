Ronda recupera su tradicional Corrida Goyesca (con Morante)
Francisco Rivera Ordóñez ha oficializado el cartel del inimitable festejo rondeño anunciando al genio cigarrero junto al rejoneador Diego Ventura y los diestros José María Manzanares y Juan Ortega
Ronda recupera su Goyesca. Francisco Rivera Ordóñez, empresario del coso rondeño, ha oficializado el cartel del inimitable festejo en un acto celebrado en la Real Maestranza de Caballería de Ronda junto a su teniente de Hermano Mayor, el conde de Salvatierra.
La Feria de Pedro Romero 2026 se celebrará el 4 y 5 de septiembre e implica la recuperación del uso taurino de la plaza de la Maestranza tras dos años de clausura forzados por las obras estructurales que se están acometiendo en el bicentenario coso. La feria, además, tiene un carácter especial al conmemorar el 75 aniversario de la alternativa de Antonio Ordóñez, que tomó en Madrid el 28 de junio de 1951.
La LXVII Corrida Goyesca, tal y como ya se daba por seguro, incluye la presencia estelar de Morante de la Puebla máximo atractivo de un cartel que abrirá Diego Ventura –que repetirá en el festejo de rejones matinal- y que estará completado por José María Manzanares y Juan Ortega.
En la mañana del sábado 5 de septiembre se celebrará la XLII Corrida de Rejones en homenaje a Álvaro Domecq.
CARTELES DE LA FERIA DE PEDRO ROMERO 2026
Viernes, 4 de septiembre. Novillada sin picadores. Jaime de Pedro, Armando Rojo y Héctor Nieto (Aguadulce)
Sábado, 5 de septiembre (matinal). XLII Corrida de Rejones en homenaje a Álvaro Domecq. Toros de David Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura, Joao Ribeiro Telles, Lea Vicens, Sebastián Fernández y Duarte Fernándes.
Sábado, 5 de septiembre (vespertina). LXVII Corrida Goyesca. Un toro para rejones de David Ribeiro Telles y seis de Garcigrande en lidia ordinaria para Diego Ventura, Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega.
