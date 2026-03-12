Sigue la ronda catódica: Onetoro televisará ocho espectáculos de la Feria de Abril

La oferta televisiva de la próxima Feria de Abril, la primera que organizará Lances de Futuro, sigue ampliándose. Diario de Sevilla ya había avanzado que Canal Sur habría cerrado la emisión de siete corridas de toros, incluyendo la del Domingo de Resurrección, mientras se ultimaban las negociaciones con la plataforma privada Onetoro que, previsiblemente, habría acordado retransmitir hasta ocho festejos del ciclo primaveral que presentó José María Garzón el pasado 9 de febrero en la novedosa gala del Cartuja Center.

Así lo ha avanzado el periodista Álvaro Acevedo, uno de los colaboradores estrella del canal que dirige el empresario ursaonense Matías de la Puerta. Según esa información la oferta de Onetoro incluiría una de las corridas contratadas por Morante de la Puebla y otra de Roca Rey, máximas estrellas del serial que comenzará el próximo Domingo de Resurrección, un festejo apetecido también por Onetoro que Canal Sur, desvela Avecedo, querría emitir en exclusiva.

Esa exclusividad enfangaría aún más la hipotética pretensión de Telemadrid para estar presente en la lujosa fecha pascual, escenario de la peculiar vuelta de Morante de la Puebla que estará acompañado de Roca Rey y David de Miranda en una corrida que, de paso, abre una nueva era en la plaza de la Maestranza. En esta tesitura la televisión madrileña estaría lejos aún de firmar cualquier tipo de acuerdo. Conviene recordar que José María Garzón ya había expresado su malestar en este punto por más que hayan existido conversaciones al respecto: "En Telemadrid son muy listos y han anunciado algo que no está firmado… ¡y veremos a ver si se firma! Es un tema que me ha molestado y además, Telemadrid no ha hablado con Canal Sur" espetó el gerente de Lances de Futuro apostillando que "si alguien demuestra que tengo algo firmado, que lo haga" en el desayuno organizado el pasado martes por el diario digital El Correo de Andalucía. El disgusto en el seno de la dirección de Canal Sur también es palpable.

Pero hay que volver a la oferta de Onetoro que, como la de Canal Sur, será desvelada oficialmente en las próximas horas o las próximas fechas. Según avanza la misma información el grueso de las emisiones, hasta cinco festejos, se concentraría en la preferia -seguramente el tramo más atractivo de la programación ofertada por Garzón- incluyendo la novillada del 14 de abril. Las tres corridas restantes pertenecerían a la semana de farolillos incluyendo, entre unas y otras, los nombres de toreros como Juan Ortega, Daniel Luque o Alejandro Talavante.

El acuerdo implicaría la vuelta de Onetoro dos años después de la retransmisión íntegra de la Feria de Abril de 2024 y de un complejo de saneamiento interior. La plataforma se había estrenado -no sin dificultades- el Domingo de Resurrección de 2023 bajo la marca Mundotoro TV. Pero las curvas llegarían al año siguiente después de la emisión del ciclo primaveral y distintos cambios internos en la dirección del canal.

Los problemas económicos empezaban a ser evidentes -se hablaba de unas pérdidas de 12 millones de euros- y la plataforma decidió no emitir la Feria de San Miguel. El asunto acabó en los tribunales: Pagés los demandaba por incumplimiento de contrato. La Feria de 2025 se quedó sin televisar al completo. El propio empresario, Ramón Valencia, aseguró en la presentación de los carteles de la temporada que "con total seguridad" las cámaras permanecerían ausentes de la plaza de la Maestranza. Pero las negociaciones con Canal Sur -que no fueron fáciles- ya estaban en marcha. La televisión pública andaluza acabaría emitiendo tres de los festejos estrella de la pasada Feria de Abril y asumiría la retransmisión íntegra de la Feria de San Miguel. Las cosas estaban cambiando...