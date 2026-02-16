La Tertulia Juan Belmonte de Cañada Rosal premia a José Tomás

La encerrona nimeña de 2012, con el indulto de un gran toro de Juan Pedro Domecq, marcó la cumbre de la última época de José Tomás.

La Tertulia Taurina Juan Belmonte de Cañada de Rosal ha fallado sus galardones anuales que alcanzan catorce ediciones desde su creación. El ganador del XIV Trofeo Juan Belmonte es el diestro madrileño José Tomás, dueño de una de las trayectorias más singulares de las últimas decadas de la historia del toreo y una figura de referencia para varias generaciones de aficionados.

Pero la lista de galardonados es más amplia. Los tertulianos han ungido como torero revelación de la temporada 2025 al diestro onubense David de Miranda Borja Jiménez , gran triunfador del abono sevillano -fue el único torero que abrió la Puerta del Príncipe en la temporada- y definitiva sorpresa para el gran público a raíz de la corrida televisada desde Málaga.

Los Belmonte también han premiado a la ganadería de Juan Pedro Domecq en reconocimiento a su rica historia y el altísimo rendimiento de su vacada en la pasada campaña que, entre otros encierros de nota, incluyó la mejor corrida de la Feria de Abril de Sevilla.

Los galardones incluyen un reconocimiento al clásico espacio de información taurina Clarín, de Radio 5-Radio Nacional de España, dirigido por Javier Martín Gaitero además de una mención póstuma a Rafael de Paula, fallecido el pasado año.

Aún no se ha fijado la fecha -será en el mes de abril- y el lugar concreto de la entrega de estos trofeos que se ha celebrado en sus últimas ediciones en la propia localidad sevillana de Cañada Rosal, sede de la tertulia. Durante estos años el Trofeo Belmonte ha ido a parar a manos de toreros de la talla de Litri, El Viti, Manuel Benítez El Cordobés, Curro Romero, Ortega Cano, José Fuentes, Emilio Muñoz o José Antonio Campuzano entre otros.