Urtasun asegura ahora que Sánchez Mejías estará incluido en la conmemoración de la Generación del 27

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, confirmó el pasado miércoles que la memoria del torero Ignacio Sánchez Mejías estará presente en el Centenario de la Generación del 27 después de la polémica por su posible veto, algo que ha considerado falso.

"Desde el ministerio en ningún momento se ha vetado o se ha dado alguna instrucción para vetar que la memoria de Sánchez Mejías estuviera en la celebración. No soy consciente ni sé por qué esto ha salido", dijo Urtasun a la salida de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada con las comunidades autónomas, tras la que ha subrayado que esta es una "no polémica".

El ministro de Cultura ha confesado que Llanto por Ignacio Sánchez Mejías es una de sus obras favoritas de Federico García Lorca y ha avanzado que su departamento recogerá todas las propuestas que se hagan para el Centenario de la Generación del 27 porque esta es, en sus palabras, "una gran celebración de país".

"Por supuesto va a estar Sánchez Mejías y van a estar figuras relevantes del 27", ha afirmado.

Andalucía pide una programación que aglutine a todos

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha reclamado durante esa reunión que se dé cabida a todas las figuras, expertos e instituciones vinculadas a la Edad de Plata en el programa oficial del centenario de la Generación del 27, que "se caracterizó por los profundos vínculos de amistad entre sus miembros".

Del Pozo ha afirmado que "los aires de renovación de la Generación de 1927 tuvieron eco en todos los rincones de España y, por tanto, su centenario debería ser una ocasión para elaborar una programación que aglutine a todos. No se explica que la Comisión Nacional se presentara en junio sin comunidades autónomas como Andalucía o instituciones como la Diputación de Málaga, de la que depende el Centro Cultural Generación del 27".

En este sentido, ha recordado al ministro Urtasun que la celebración de los 100 años de la Generación del 27 "quedaría, por ejemplo, desfigurada sin Ignacio Sánchez Mejías, torero, dramaturgo y afamado conferenciante, quien entabló amistad con los miembros del grupo, siendo anfitrión de ellos en el homenaje a Luis de Góngora celebrado en Sevilla el 16 y 17 de diciembre de 1927".

Así, ha apelado en su intervención "por darle a la tauromaquia el papel relevante que tuvo en la Generación del 27, muy taurina en su conjunto hasta el punto de que muchos de sus autores fueron grandes aficionados a la fiesta y dedicaron libros completos o poemas a algunas de las figuras del momento, como Joselito o el propio Ignacio Sánchez Mejías".