Victorino Martín: "El Premio Nacional de Tauromaquia se va a seguir entregando con normalidad"

“Señor ministro, usted no aplaude; yo le saludo. La tauromaquia es inclusiva, la cultura es del pueblo, no pertenece a ideologías políticas y su obligación como ministro es protegerla, defenderla y promoverla por encima de sus gustos personales. Feo detalle señor ministro en una persona de su situación y responsabilidad. Soy el último torero en recibir este premio tan importante y estoy seguro que volverá la cordura, la responsabilidad y que en un futuro próximo muchos compañeros lo volverán a recoger de manos de un ministro con educación que no censure nuestra profesión”.

Así se despachó el diestro Julián López El Juli a través de Instragram después de recibir el que, en ese momento, era el último Premio Nacional de Tauromaquia. Lo hizo el pasado mes de octubre, de manos de los Reyes de España y en un acto organizado en en el Museo Reina Sofía para entregar los Premios Nacionales de Cultura. Urtasun y su número dos en el ministerio, el secretario de Estado Jordi Martí Grau, se negaron a aplaudir a los dos premios de Tauromaquia: el que recibía la Casa de Misericordia de Pamplona y el del propio Juli. Urtasun sí tuvo que aceptar con gesto agrio la mano tendida que le ofreció el matador madrileño, una de las figuras más importantes del primer cuarto del siglo XXI.