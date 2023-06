Estos son los aeropuertos de Andalucía: cómo llegar y trasladarse desde ellos

El mes de junio ya ha comenzado y para muchos españoles las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Y es que, aunque España sea un país relativamente pequeño en el que puedes moverte fácilmente con el coche, muchos prefieren trasladarse a su lugar de vacaciones rápidamente en avión o bien consideran que (tal y como está el precio de la gasolina) puede llegar a salir más rentable desplazarse por vía aérea.

Uno de los destinos favoritos cada verano es Andalucía, una de las Comunidades Autónomas más grandes del país y que cuenta hasta con seis aeropuertos. Eso sí, no todos son de fácil acceso o tienen vuelos directos por lo que os explicamos brevemente la función de cada uno y cuál podría ser la mejor opción.

Aeropuertos de Andalucía

Aeropuerto de Málaga (AGP)

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, también conocido como Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso, es el aeropuerto más importante de Andalucía y el cuarto más transitado de España. Se encuentra ubicado aproximadamente a 8 kilómetros al suroeste de la ciudad de Málaga, cerca de la localidad de Torremolinos.

Cuenta con tres terminales: la Terminal 1, la Terminal 2 y la Terminal 3. La Terminal 3. Ofrece numerosas tiendas, restaurantes, cafeterías y duty-free disponibles en todas las terminales. También cuenta con servicios de alquiler de coches, oficinas de cambio de divisas, cajeros automáticos y acceso a internet Wi-Fi en todo el aeropuerto.

Además, cuenta con una amplia variedad de destinos nacionales e internacionales. Es un importante centro de conexión para vuelos hacia y desde el sur de España, así como para destinos turísticos populares como la Costa del Sol.

¿Cómo llegar en transporte público?

-Autobús: Tal y como informa la EMT, Málaga pone a su disposición un autobús que conecta el centro de Málaga y su Aeropuerto llamado " LÍNEA EXPRESS AEROPUERTO". Sale con una frecuencia en hora punta de 30-45 minutos y tiene un precio de 4 euros. El billete se puede obtener en el propio autobús pagando en metálico o con tarjeta Visa o Mastercard e incluso (en el caso de llegadas al aeropuerto), comprando el título de transporte en el puesto de control situado a la salida de la terminal de llegadas del Aeropuerto.

Para más información sobre horarios visita la web oficial.

-Taxi: En la planta 0 del aeropuerto encontrarás la parada de taxis. La tarifa tendrá un suplemento de viajes con origen o destino de 5,5€. También la empresa Uber llega al aeropuerto (consulta más información en la app),

-Tren: A través de la línea C1 se puede llegar desde Málaga y pueblos cercanos al aeropuerto. En concreto, desde Fuengirola tardarás unos 35 minutos en llegar, desde Benalmádena unos 18 minutos, desde el centro de Málaga unos 12 aproximadamente y desde la estación Málaga María Zambrano (que tiene conexión con RENFE AVE) unos 8 minutos. Consulta la web de Aena para saber más sobre los horarios o tarifas.

Aeropuerto de Sevilla (SVQ)

El Aeropuerto de Sevilla es el segundo más importante de la comunidad andaluza y el sexto más transitado de España. Se encuentra ubicado aproximadamente a 10 kilómetros al noreste del centro de la ciudad. A pesar de ser un aeropuerto relativamente pequeño, cuenta con una terminal que ha sido ampliada y renovada recientemente

Ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, incluyendo tiendas, restaurantes, cafeterías, duty-free y servicios de alquiler de coches. También cuenta con servicios de cambio de divisas, cajeros automáticos y acceso a internet Wi-Fi.

¿Cómo llegar en transporte público?

-Autobús: La línea de autobús EA (Especial Aeropuerto) recorre varios puntos de la ciudad con destino al aeropuerto (y viceversa). Forma para de los Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) y el servicio funciona todos los días. Tal y como informa la web Aeropuerto de Sevilla: "el servicio funciona todos los días del año, desde las 5.22 am hasta las 1.00 am (destino Sevilla) y desde las 4.30 am hasta las 00.11 am (destino aeropuerto).

En cuanto a la ruta, aquí adjuntamos una imagen con todas las paradas.

El precio del billete univiaje cuesta 4 euros y no es válido para ninguna otra línea de bus y el de ida y 6 euros. ¡Ojo! el billete de ida y vuelta solo sirve para el mismo día.

-Taxi: Los taxis urbanos de Sevilla aplican una Tarifa Única Aeropuerto para los servicios que se dirigen o salen del aeropuerto hacia la ciudad. En estos trayectos no se aplican los suplementos por maleta o bultos, por salida de la estación de Santa Justa o por horario nocturno de fines de semana. Para otros destinos se aplican las tarifas interurbanas. La tarifa 4 se aplica de lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 horas y tiene un precio de 25€.

Aeropuerto de Jerez (XRY)

El Aeropuerto Internacional de Jerez La Parra se encuentra a 9 kilómetros del centro de esta localidad y a 35 km de Cádiz siendo el únido de esta provincia. A pesar de ser pequeño cuenta con un importante volumen de vuelos internacionales, al ser Cádiz uno de los destinos favoritos de turistas extranjeros. En él podemos encontrar vuelos directos a Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Londres, Düsseldorf, Múnich o Bruselas.

¿Cómo llegar en transporte público?

-Autobús: Tal y como informa Aena, La línea M-050 une el aeropuerto con Jerez de la Frontera y Cádiz de forma directa con parada en puntos estratégicos de ambas ciudades. Este servicio funciona todos los días de la semana. La tarifa depènde del número de saltos. Puedes consultar más detalles a través de este enlace.

-Tren: La línea C-1 de Cercanías de Renfe une el aeropuerto con Jerez de la Frontera, Cádiz y distintas localidades del este y el sur de la Bahía de Cádiz: El Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando, entre otras. El servicio funciona todos los días del año, tiene diferentes tarifas en función del número de saltos y aquí puedes consultar los horarios.

Aeropuerto de Granada (GRX)

El Aeropuerto de Granada, también conocido como Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se encuentra ubicado aproximadamente a 17 kilómetros al oeste del centro de la ciudad. Es un aeropuerto pequeño que tiene vuelos directos a varias ciudades españolas como Madrid, Mallorca, Barcelona, Asturias, Bilbao, Gran Canaria o Tenerife.

El aeropuerto cuenta con una terminal de pasajeros que ofrece una variedad de servicios y comodidades. Hay tiendas, restaurantes, cafeterías y duty-free disponibles para los viajeros.

¿Cómo llegar?

-Autobús: La línea de autobús Granada-Aeropuerto conecta con el centro de la ciudad y tiene varias paradas como la Avenida de Andalucía, la estación de autobuses, la Gran Vía de Colón y el Paseo del Violón, junto al Palacio de Congresos. El trayecto completo dura aproximadamente 45 minutos y aquí puedes encontrar fácilmente la tarifacorrespondiente según el lugar desde donde cojas el autobús.

-Taxi: A continuación adjuntamos el enlace donde podrás ver las tarifas según la zona donde tengas que ir.

Aeropuerto de Almería (LEI)

El Aeropuerto de Almería, también conocido como Aeropuerto de Almería-Costa de Almería se encuentra ubicado aproximadamente a 9 kilómetros al este del centro de la ciudad. Es un aeropuerto pequeño que tiene vuelos directos a ciudades como Madrid, Mallorca o Londres.

Es importante destacar que el Aeropuerto de Almería se encuentra en una ubicación privilegiada a unos 500 metros de la costa,lo que lo convierte en una puerta de entrada conveniente para los turistas que visitan la zona.

¿Cómo llegar en transporte público?

-Autobús: La línea 30 de autobús urbano une el aeropuerto con el centro de la ciudad de Almería. El servicio funciona todos los días del año y el trayecto dura unos 35 minutos. Consulta más información sobre tarifas y horarios en este enlace.

-Taxi: En la zona de llegadas encontrarás la parada de taxis cuya tarifa es la siguiente: Bajada de bandera 1,59 €. Precio/Km 0,88 €. Hora de espera 20,94 €. Carrera mínima 4,16 €. Servicio mínimo aeropuerto 14,22 €. La tarifa 1 se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 22:00 horas.

Aeropuerto de Córdoba

A pesar de que Córdoba cuenta con un aeropuerto, no ofrece vuelos comerciales regulares por lo que es recomendable acuidar a los aeropuertos cercanos de Sevilla o Málaga.