Experiencias únicas bajo las estrellas: Dubái revoluciona el astroturismo de lujo

El astroturismo emerge como una de las principales tendencias turísticas para 2025 según Skyscanner, y Dubái se consolida como un destino excepcional para esta actividad. Y es que la observación de las estrellas es todo un arte, además de una ciencia, que atrae cada vez a más adeptos.

Esta región de Oriente Medio, caracterizada por sus extensos desiertos y cielos despejados, se está posicionando como un destino preferente para los aficionados a la astronomía. La baja humedad atmosférica y la escasa contaminación lumínica en las zonas alejadas de los núcleos urbanos crean condiciones ideales para la observación astronómica.

Jacob Sabir Samuel, guía de conservación y astrónomo de Platinum Heritage, comenta que “el desierto de Dubái es un lugar muy especial para observar las estrellas. Desde el desierto se pueden ver entre el 85% y el 90% del cielo nocturno, gracias a su cercanía al ecuador y a la distancia de las luces de la ciudad”.

La Reserva de Conservación del Desierto de Dubái, la región montañosa de Hatta y los lagos de Al Qudra destacan como enclaves privilegiados para la observación estelar, gracias a sus bajos niveles de contaminación lumínica. El emirato ha desarrollado una infraestructura específica que combina el turismo astronómico con experiencias de lujo y educativas.

Experiencias astronómicas en el desierto

El Dubai Astronomy Group gestiona desde 2017 el Centro de Astronomía Al Thuraya, una instalación que cuenta con el observatorio público más grande de los Emiratos Árabes Unidos y un teatro con capacidad para 100 personas. Para 2025, el centro ha programado actividades especiales como la observación de cometas y lluvias de meteoritos.

gestiona desde 2017 el Centro de Astronomía Al Thuraya, una instalación que cuenta con el observatorio público más grande de los Emiratos Árabes Unidos y un teatro con capacidad para 100 personas. Para 2025, el centro ha programado actividades especiales como la observación de cometas y lluvias de meteoritos. Platinum Heritage ofrece safaris nocturnos exclusivos en la Reserva de Conservación del Desierto, combinando la observación astronómica con experiencias gastronómicas en campamentos beduinos tradicionales.

ofrece safaris nocturnos exclusivos en la Reserva de Conservación del Desierto, combinando la observación astronómica con experiencias gastronómicas en campamentos beduinos tradicionales. Por su parte, OceanAir organiza expediciones nocturnas en la Reserva Al Marmoom, donde los visitantes aprenden sobre la navegación tradicional beduina utilizando las estrellas como guía.

Alojamientos para dormir bajo las estrellas

El emirato dispone de diversos establecimientos diseñados específicamente para el astroturismo. Las Al Marmoom Domes ofrecen alojamiento en cúpulas ecológicas de cristal con vistas panorámicas de 360 grados. En la región de Hatta, el Hatta Dome Park y el Hotel Hatta JA Fort proporcionan experiencias de glamping con diferentes niveles de confort.

Desde el desierto se pueden ver entre el 85% y el 90% del cielo nocturno

El resort ecológico Al Maha, perteneciente a The Luxury Collection, dispone de 42 villas independientes con vistas privilegiadas al firmamento. Por su parte, The Nest by Sonara, ubicado en la Reserva Natural del Desierto de Dubái, ofrece cabañas de diseño inspiradas en la morfología de las dunas.

Si prefieres realizar una excursión de un día - o medio- día- al desierto, hay multitud de empresas que ofrecen esta actividad. En este safari por el desierto con cena y espectáculo, por ejemplo, te recogen en el hotel a las 14:00 h para pasar la tarde en el desierto, incluye un tour en 4X4 y además podrás practicar el sandboarding, surfeando las dunas; verás el atardecer y en un campamento disfrutarás de una velada con cena barbacoa y espectáculo.

Si te estás preguntando cuál es la mejor época para observar las estrellas en Dubái, lo más recomendable es siempre hacerlo en los meses de invierno, entre noviembre y marzo, ya que es cuando vas a encontrar las mejores condiciones climatológicas: cielos más despejados y temperaturas más agradables para la observación nocturna.

Para realizar un viaje de este tipo recuerda que en muchos casos no tienes por qué llevar contigo ningún equipo específico, la mayoría de las experiencias organizadas te proporcionan el equipo necesario, incluyendo telescopios y guías expertos que facilitan la identificación de constelaciones y cuerpos celestes, y que harán que la experiencia sea mucho más enriquecedora gracias a su conocimiento.