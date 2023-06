El verano es tiempo de viajar. Sobre todo en avión. Para estos meses estivales de 2023 hay ya más de doscientos millones de asientos programados que tienen como origen o destino los aeropuertos españoles. Casi nada. Todos ellos tendrán la conocida sensación de escuchar las pertinentes normas de seguridad de una avión. A saber: cinturón de seguridad, asientos, colocación de mascarillas y uso del teléfono móvil. Estos son los motivos reales por los que debes poner el móvil en modo avión durante el vuelo.

Mucho se ha escrito y debatido sobre el uso del móvil en el avión. Para muchos son horas de auténtica ansiedad sin poder recurrir a su herramienta más preciada; para otros la indignación va en aumento ante lo que consideran una recomendación antigua que puede adaptarse a los nuevos tiempos, esos en los que asegura que lo de la interferencias en las comunicaciones es una milonga y que la conexión con el equipo de tierra para el despegue y aterrizaje está más que garantizada, ya que el ancho de banda del 5G está cerca del espectro de ancho de banda reservado a la aviación, pero no interfiere directamente.

El móvil y su efecto desestabilizador

Pero he aquí que según han explicado en CNN, las verdaderas razones por las que las azafatas y el comandante de la nave nos piden encarecidamente que no usemos el móvil y lo pongamos, al menos, en el modo avión, es para no ver alterado su ritmo de atención y trabajo habitual durante el vuelo o evitar altercados entre pasajeros en los vuelos por las polémicas que suelen ocurrir en torno a llamadas telefónicas. Sí, tal y como leen. Que si todos los pasajeros de un vuelo tuvieran carta blanca para usar el móvil las azafatas retrasarían mucho su ronda de demandas sobre el servicio a bordo y más de cien personas usando los móviles a su antojo podría terminar causando lo que se conoce como la rabia aérea.

Usar el teléfono móvil sin restricciones podría enturbiar el ambiente de calma, paz y máxima seguridad durante el vuelo

Porque hay varios estudios que determinan que, al igual que conducir al volante saca lo peor del carácter del ser humano en situaciones de tensión, como los atascos, el uso del teléfono móvil a bordo de un avión podría terminar generando problemas de convivencia en cabina o entre la tripulación al más puro estilo vuelo Londres-Alicante al que tuvo que acudir recientemente la Policía al aterrizar por más treinta de personas implicadas en una riña tumultuaria. Porque al igual que Bruselas propone nuevas normas para que móviles y tablets sean más duraderos, eficientes y fáciles de reparar o lo usuarios vamos aprendiendo apps que debemos eliminar del móvil por seguridad, el avance en cuestiones técnicas no puede derivar en el retroceso a la hora de lograr un ambiente de calma, paz y máxima seguridad durante un vuelo a kilómetros de tierra firme.