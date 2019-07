Dos profesores de la US, en la lista de autores altamente citados

Los profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica Leopoldo García Franquelo y José Ignacio León Galván han sido incluidos en la Lista de Autores Altamente Citados 2018.

Ambos desarrollan su labor docente e investigadora en la ETS de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Esta clasificación, elaborada anualmente por la consultora Clarivate Analytics, abarca investigadores de todo el mundo. La aparición en esta exclusiva lista supone ser uno de los científicos que lideran la investigación en el panorama internacional.

-Su aparición en esta lista les sitúa en una posición realmente privilegiada. ¿Es una meta buscada o les coge de sorpresa?

LGF- Hace apenas unos años no sabía ni que existía esa Lista de Autores Altamente Citados. A través del vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Sevilla, tuve noticias de que nuestra producción científica estaba cerca de los umbrales requeridos. Entonces pude comprobar que lo importante para entrar en esa lista es la influencia que mi producción científica tenga sobre otros investigadores. Afortunadamente en los últimos años cada vez hemos estado más cerca y finalmente este año dos miembros del grupo de investigación hemos superado el umbral requerido. No ha sido una sorpresa porque esperaba que tarde o temprano llegase. Tampoco es una meta porque la meta que nos imponemos en el grupo de investigación que dirijo es producir una investigación de calidad que sea útil para otros investigadores, para la industria y para la sociedad en general.

JIL- Particularmente para mí ha sido una gran sorpresa. La meta de la investigación que llevamos a cabo es mejorar las prestaciones de los sistemas de potencia para que sean más eficientes, fiables y baratos. Esto tiene impacto a nivel industrial y al final de la cadena, también el usuario final se ve beneficiado bajando su factura de la luz y mejorando las condiciones medioambientales. Entrar en la lista no es un objetivo per se, no es más que una muestra de que estamos trabajando en la línea correcta y un acicate para seguir trabajando.

-¿Qué significa esta clasificación para la ETSI de la Universidad de Sevilla?

LGF- Creo que es algo que aumenta la visibilidad y la reputación tanto de la US como de la ETSI, y que afecta a la posición en los rankings internacionales. Personalmente lo considero como un primer paso que espero anime a otros profesores a hacer una investigación que aumente la visibilidad de nuestra universidad. Espero que, gracias a la estrategia de internacionalización de la US, que incluye un Plan de Fomento de la Actividad Investigadora Excepcional, dentro de unos años, el número de profesores en dicha lista se haya multiplicado.

JIL- Que como investigadores estemos en la lista aumenta la visibilidad nacional e internacional de la Universidad de Sevilla y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en particular. Por lo que sé, el número de investigadores de una universidad es un factor importante para su valoración dentro de los rankings internacionales. En la US hay grandísimos investigadores trabajando en tecnologías punteras a nivel mundial en todos los campos y a veces no se valora suficientemente. Esto puede ayudar a que en parte esta imagen cambie.

-¿La ciencia internacional mira hacia España en algún campo?

LGF- En la universidad española hay grupos punteros de gran prestigio que colaboran con grupos de las mejores universidades del mundo. De hecho, si nos detenemos en las clasificaciones por materias de los rankings internacionales, nos encontraremos que hay muchas universidades españolas que destacan en áreas concretas en posiciones muy significativas, lo que refleja un reconocimiento a su investigación en el ámbito internacional.

JIL- Ahora la investigación está globalizada gracias a internet y a múltiples iniciativas que incentivan la colaboración internacional. En el campo de la energía, que es el que conozco, estamos en una buena posición siendo valorados por los avances tecnológicos desarrollados en las últimas dos décadas, especialmente en el campo de las energías renovables. De todos modos, esto es una carrera sin fin donde se necesita una apuesta decidida por el I+D.

-Este reconocimiento se suma a otros ya recibidos. ¿En qué se diferencia de los anteriores?

LGF- No se diferencia mucho. Quizás podríamos decir que los anteriores tenían una repercusión más personal. El caso de la Lista de Investigadores Altamente Citados tiene una importante repercusión en las instituciones donde trabajan estos investigadores debido al peso que tiene en el ranking mundial de universidades, además de consolidarte como un referente para los investigadores de tu área.

JIL- Es verdad que hemos tenido la suerte de recibir en los últimos años varios premios y reconocimientos internacionales. Sin embargo, creo que este último tiene mucho más impacto a nivel institucional y social. Además, la Universidad de Sevilla lo reconoce gracias al Plan de Fomento de la Actividad Investigadora Excepcional que se ha puesto en marcha recientemente.

-¿Cuál es el siguiente objetivo en su investigación?

LGF- Seguir con las metas fijadas en nuestro grupo de investigación, producir una investigación de calidad, contando con la colaboración de grupos internacionales de primera fila, darles visibilidad a nuestros resultados de forma que otros investigadores los puedan conocer. Ser investigador Altamente Citado normalmente implica que muchos investigadores de todo el mundo quieran colaborar contigo, esto genera un círculo virtuoso, te hace más independiente y abre muchas oportunidades. Para que sea posible aprovechar estas oportunidades creo que la financiación nacional debería tener esto en cuenta con programas específicos como hacen otros países, por ejemplo, China.

JIL- Como decía el entrenador de fútbol Luis Aragonés, pero adaptado a nuestro mundo: “Seguir, seguir, seguir, y luego seguir, seguir y seguir”. Llevar a cabo investigación de calidad, aplicada a nivel industrial, reforzar y expandir nuestras colaboraciones internacionales con centros de investigación de prestigio, difundir nuestra investigación mejorando su visibilidad, etcétera. Y gracias a todo eso… pues mantenernos dentro de la lista de investigadores más influyentes a nivel mundial de nuestra área. Que como ocurre en la vida, lo más difícil no es llegar sino mantenerse.