Legendary Pictures adquiere los derechos para adaptar películas y series de Street Fighter

Según anticipa The Hollywood Reporter, la productora norteamericana Legendary Pictures ha adquirido los derechos que le permiten realizar adaptaciones de la franquicia Street Fighter destinada a pantallas de cine y televisión.

La productora conocida por producir Godzilla, Detective Pikachu, Enola Holmes, El hombre de acero o Dune, el éxito inspirado en el libro del mismo nombre de Frank Herbert, trabajará de forma conjunta a la propietaria de las licencias, -la desarrolladora de videojuegos japonesa Capcom- en la adaptación de "futuros proyectos", en plural, relacionados con la conocida serie de lucha.

Esta película ya la hemos visto

Esta no es la primera vez que Street Fighter se adapta a la gran pantalla. De hecho, no son pocas las entregas de la franquicia que han recibido versiones de anime, además de incalificables obras de acción real reconocidas por su pésima calidad, como la cinta de 1994, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, interpretando el papel de Guile.

Además, la historia de Chun-li también ha sido adaptada al cine en el largometraje de 2009 Street Fighter: The Legend of Chun-li, con Kristin Kreuk como protagonista.

Aunque hasta el momento no tenemos más detalles sobre estos proyectos, Legendary Pictures debería buscar adaptaciones de mayor calidad. Con el éxito de la serie The Last of Us en HBO, quizá la industria cinematográfica se replantee la ejecución de proyectos de mayor calidad, apostando una mayor cantidad de recursos en la transición de juegos a otros medios.

Street Fighter 6 es el próximo juego de la franquicia

En cualquier caso, todavía pasará algo tiempo antes de recibir más noticias sobre las nuevas vías de expansión para la marca.

Por ahora, toda la atención de Capcom se centra en el lanzamiento de Street Fighter 6, el nuevo juego de lucha de la serie que llega a las tiendas el 2 de junio para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Además, la empresa de entretenimiento japonesa ha confirmado el regreso del torneo Capcom Pro Tour, el primer evento que tendrá como protagonista a Street Fighter 6 y cuya bolsa repartirá más de 2 millones de dólares en premios entre sus mejores jugadores.

Su estreno estará marcado por la potencia que despliega el motor RE Engine, que promete altas tasas de fluidez a sus tres modos de juego: World Tour, Fighting Ground y Battle Hub, donde peleará un elenco de 18 luchadores desde Ryu, Chun-Li, Jamie, hasta Kimberly, Luke y muchos más.

En cuanto a sus posibilidades ofrece un sistema de combate avanzado con tres tipos de control (clásico, moderno y dinámico), que permitirán jugar de acuerdo con cada nivel de habilidad. Por otro lado, la nueva función de comentarios en tiempo real promete añadir un extra de emoción a los combates de competición, además de explicaciones sencillas sobre nuestra forma de jugar.