Cancelado el E3 2023 por no haber conseguido despertar el "interés necesario"

La conferencia Electronic Entretainment Expo (E3) de este 2023, prevista para celebrarse del 13 al 16 de junio, ha sido cancelada tras conocerse que algunas de las compañías más relevantes del sector de los videojuegos, como Microsoft, Nintendo y Ubisoft, no participarían en el evento.

El E3, la mayor cita mundial del sector de los videojuegos, iba a tener lugar de forma presencial en Los Ángeles (Estados Unidos) por primera vez desde 2019, ya que fue suspendido en 2020 por la pandemia por la Covid-19 y también en 2022 para "ofrecer una experiencia revitalizada" en la siguiente edición.

Ahora, la Entertainment Software Association (ESA) ha anunciado que oficialmente el E3 2023 ha sido cancelado por no haber conseguido despertar el "interés necesario".

