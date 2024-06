Nightmare Kart: el anteriormente conocido como Bloodborne Kart ya se puede descargar gratis en Steam

Al parecer Sony no tiene muchos planes para la franquicia ‘Bloodborne’. Sin embargo, un juego gratuito en Steam debería alegrar un poco a su legión de seguidores. De hecho, ‘Nightmare Kart’, anteriormente conocido como ‘Bloodborne Kart’ se estrena en Steam. El programa en realidad se deriva del famoso mod que recreó la obra victoriana de From Software en una versión retro que, en teoría, podría haberse lanzado para PlayStation. Pero no se pudo alcanzar un acuerdo con Sony sobre los derechos del nuevo juego de género rally con inclinaciones a ‘Mario Kart’ y ambientado en Yharnam, con pilotos tan familiares como Gehrman, Vicar Amelia y Gascoigne

No hubo acuerdo

Después de la controvertida, pero obvia decisión de Sony al exigir la eliminación de las marcas o referencias de su videojuego en el proyecto creado por aficionados y tras aplicar algunos cambios menores en la biblioteca de personajes, ahora el juego se presenta con otro nombre respecto al ‘Bloodborne Kart’ originario. Las correcciones realizadas para evitar las demandas por violar derechos de propiedad intelectual han resultado mínimas, lo que quiere decir que ‘Nightmare Kart’, todavía recuerda mucho a ‘Bloodborne’ y a su mitología, aunque escondida bajo un formato retro deliciosamente pixelado.

En el título, el jugador asume el papel de un cazador de bestias, reclutado contra su voluntad para participar en una costumbre local muy peculiar: un torneo en el que los participantes corren sobre misteriosos vehículos compuestos de cobre y vapor. Por supuesto, los jugadores tendrán que ganar para descubrir el secreto de sus pesadillas. Al igual que otros juegos del género, ‘Nightmare Kart’ cuenta con 15 pistas, 21 corredores y 13 karts, cada uno con sus propios atributos. También ofrece el famoso modo multijugador local de pantalla dividida.

Carreras contra jefes

No obstante, lo que realmente diferencia a ‘Nightmare Kart’ de juegos similares, es el hecho de presentar peleas contra jefes. No solo eso, el título incluso esconde una carrera secreta para cualquiera que esté dispuesto a completar el título por completo. “Empuña poderosas armas para reducir a tus oponentes a chatarra, masacra bestias para aumentar tu velocidad máxima, realiza trucos y derrapes para generar éter para impulsarte y supera desafiantes encuentros con jefes para desbloquear los secretos detrás de este terrible sueño”, explica su ficha de producto.