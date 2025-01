Revisamos Arma Reforger: La versión rompe todos los registros en su llegada a la consola más potente de la familia PlayStation

El videojuego ‘Arma Reforger’ para PlayStation (la versión para PC y Xbox llegó en 2022) es el lanzamiento más reciente de la saga de juegos de ‘Arma’, desarrollada por Bohemia Interactive. Supone el último capítulo de una saga que arrancó en 2006 con ‘Armed Assault’ y que ha tenido más de 20 expansiones y un notable éxito comercial. No se trata del único éxito de la casa de entretenimiento conocida también por otros títulos como ‘Vigor’ y la franquicia de ‘Dayz’.

‘Reforger’ es un simulador militar táctico de mundo abierto. Ya estaba disponible para PC, Xbox Series X|S y, en esta ocasión, analizamos la versión de PlayStation 5 que recientemente ha llegado a la plataforma ingresando directamente entre los 10 juegos más vendidos de diciembre de 2024 en el entorno de Sony.

Realismo extremo

‘Arma Reforger’ se hizo popular por el celo de sus desarrolladores a la hora de entregar un título de gran realismo. Sirva este ejemplo para poner contexto: durante el desarrollo de ‘Arma 3’ (2013) dos desarrolladores fueron detenidos en Grecia cuando los descubrieron tomando fotos y vídeos de una base militar en Lemnos. Los retuvieron 129 días acusados de espionaje y podrían haber acabado 20 años en la cárcel. Por suerte para ellos, finalmente, fueron liberados.

En su versión para PlayStation cuenta con el potente motor Enfusion Engine, desarrollado por Bohemia Interactive, que es totalmente compatible. En PS5 destaca por su gran rendimiento y apartado gráfico. Además de mejoras visuales, gracias a este motor también se han podido incluir nuevas funciones al juego, exclusivas para la consola, como gatillos adaptables dinámicos con una resistencia distinta para cada tipo de arma y retroalimentación háptica. Aprovechando todo el potencial de los Dualsense.

Estados Unidos vs Unión Soviética

‘Arma Reforger’ está ambientado en la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual han representado cuidando hasta el último detalle. Podrás elegir entre dos islas: Everon y Arland, las cuales tendrás que liberar de los soviéticos ya sea en solitario, cooperativo o en línea. Tiene cuatro modos de juego distintos, empezando por Combat Ops, donde se te propondrán misiones específicas, y que resulta ideal para una gran isla como Everon, que tiene una enorme extensión de 51 km ² que podrás explorar con varios tipos de soldado: guerrillero, guerrillero observador, granadero y médico.

Una vez elegida la clase es hora de aprovisionarse y empezar la operación para retomar la isla. Eso sí, no será fácil, ya que el realismo es la piedra angular de este juego: no hay una señal que te indique el camino ni el juego te dará pistas de dónde están tus enemigos, el objetivo es hacerte sentir en un campo de batalla real. Por suerte, siempre hay un coche para recorrer el mapa más rápido y que no tengas que ir siempre caminando.

La isla de Arland

Más pequeña que Everon, Arland tiene una extensión de 10 km². En esta área resulta mucho más divertido el modo Conflict, que es más dinámico que Combat Ops, dado que es más pequeño y hay mucha más acción. Consiste en un combate estratégico entre dos islas en las que tendrás que capturar zonas específicas para conseguir más puntos que los otros equipos.

De este modo deberás construir y gestionar tus propios recursos para ser capaz de competir contra tus rivales y tratar de ganar la partida. Otra de las variantes de juego destacadas es Capture & Hold, el modo más intenso de todos con combates rápidos y cortos que no pierden el realismo. Además de los propios modos de juego, puedes probar el Game Master para crear misiones o jugar a las de otros jugadores. Un detalle realmente curioso y divertido es que permite modificar la partida incluso mientras está en desarrollo.

La hora de las herramientas

‘Arma Reforger’ cuenta con todo tipo de armas representadas con precisión: fusiles de asalto, pistolas, subfusiles, ametralladoras, francotiradores y RPGS. En los vehículos tampoco han escatimado a la hora de representarlos con siete tipos de vehículos distintos: desde coches civiles a todoterrenos militares, camiones, todoterrenos armados, ambulancias, furgonetas e incluso helicópteros.

En resumen

‘Arma Reforger’ es, posiblemente, el mejor simulador de combate realista que existe. Un título que lleva avanzando en sus formatos en desarrollo continuo desde 2006 con una enorme base de jugadores. No en vano, el pasado 5 de enero batió su récord de usuarios diarios, alcanzando 169.210 jugadores en todo el mundo sumando todas sus plataformas (en la que más se jugó fue PlayStation). Con su lanzamiento en la consola de Sony, ‘Arma Reforger’ también alcanzó 1,1 millones de unidades vendidas, por lo que parece le espera un gran futuro por delante.