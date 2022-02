El universo del videojuego 'It Takes Two' contará con adaptaciones a cine y televisión

El estudio de desarrollo Hazelight Studios y la productora dj2 Entertainment han decidido combinar fuerzas con el objetivo de trabajar en la producción de adaptaciones cinematográficas y televisivas basadas en el universo It Takes Two, el último fenómeno del sello EA Originals para consolas y PC. A pesar de no aportar demasiados datos sobre el futuro de la marca, parece que Pat Casey y Josh Miller, los guionistas de Sonic the Hedgehog, se encuentran entre los nombres con más posibilidades para liderar las adaptaciones.

En caso de no conocer el juego, tampoco está de más saber que It Takes Two propone una experiencia cooperativa de plataformas y acción. Aquí los jugadores se ponen en la piel de Cody y May, una pareja enfrentada que se ven convertidos en muñecos debido a una desconocida magia. Atrapados en un mundo fantástico en el que lo imprevisible se esconde en cada esquina, deben aprender a regañadientes a superar sus diferencias, salvar su fracturada relación y encontrar el camino de vuelta a casa con su hija Rose.

El juego nos invita a controlar a estos dos personajes en niveles que, según Josef Fares, diseñador sueco-libanés y director del proyecto, rompen con lo establecido dentro del género, llevando a los jugadores a una "fusión metafórica y narrativa", que ha resultado una nueva marca en los límites de la historia interactiva. La experiencia nos obliga a encontrar la manera de ayudar a los ex-enamorados a volver a la realidad y lo harán superando una serie de misiones que transcurren durante una auténtica pesadilla digital de emociones, que se reparte entre secciones de puzles ambientales, plataformas, carreras, acción y disparos en combinación con otros géneros.

"Crear el mundo y la historia de It Takes Two fue muy divertido para mí y para el equipo", asegura Josef Fares en unas declaraciones a la revista Variety. "Como se sostiene sobre una fuerte narrativa, muchos personajes locos y momentos de acción cooperativa, el potencial es enorme para una gran adaptación cinematográfica o televisiva." Una proyección que comparten desde la productora, donde también se celebra la asociación en estos términos: "Es un honor para dj2 asociarse con Josef, y el increíble equipo de Hazelight Studios en la adaptación a medios lineales de It Takes Two", comenta el CEO y fundador de dj2, Dmitri M. Johnson. No obstante, hasta que no se produzcan novedades sobre la producción en cine o televisión basado en el videojuego, siempre puedes disfrutar de uno de los mejores títulos del momento tanto en modo cooperativo online como en local a pantalla partida en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series y PC.