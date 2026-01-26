Adif ha detectado una rotura en la vía de alta velocidad en la ruta del AVE Barcelona-Madrid, a su paso por la Espluga de Francolí (Tarragona), y la incidencia está provocando retrasos de hasta una hora en el servicio. La situación ha obligado a reducir la velocidad de los trenes en un tramo del recorrido, una medida que ya se deja notar en los tiempos de viaje.

La rotura, según el texto, ha llevado a limitar la marcha a 80 kilómetros por hora durante una parte del trayecto. Esa reducción de velocidad explica que se estén registrando demoras, con afectación directa sobre la regularidad del servicio y sobre la duración prevista de los desplazamientos entre Barcelona y Madrid.

Fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado que la incidencia “no pone en peligro la circulación de convoyes”. Además, han señalado que ya se están realizando las intervenciones necesarias desde la noche de este domingo, cuando se notificó el problema.