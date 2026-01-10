Con ADN sevillano: Antonio Fernández Moyano
Cuando uno entra en la Unidad Funcional de Medicina del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, lo primero que se percibe no son los protocolos ni las especialidades, sino la coordinación silenciosa y constante que hace posible que cada paciente se sienta acompañado. Liderada por Antonio Fernández Moyano, esta unidad integra Medicina Interna, Cardiología, Digestivo y Neumología para atender a adultos con patologías agudas y crónicas. Lo que la hace única no es solo la excelencia médica, sino un modelo pionero que conecta hospital, domicilio y médico de familia, asegurando que cada decisión clínica se tome de manera conjunta y que la atención sea continua, cercana y personalizada.