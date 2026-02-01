Salvador Payán Pernia es hematólogo en el Hospital Virgen del Rocío y uno de los referentes en Andalucía en anemias hereditarias raras. Desde su consulta, combina el laboratorio y el trato directo con pacientes a los que acompaña durante toda la vida. El hospital es centro de referencia en drepanocitosis y participa en un ensayo clínico pionero con un nuevo fármaco oral. El Virgen del Rocío ha sido el primero de España en incluir pacientes en este estudio, abriendo una nueva vía terapéutica desde la sanidad pública.