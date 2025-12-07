Andalucía dará un giro a la relación entre farmacias y Atención Primaria: desde marzo, los farmacéuticos podrán solicitar la renovación de tratamientos crónicos en nombre del paciente, evitando desplazamientos y largas esperas. El nuevo canal de comunicación, integrado en la receta electrónica, permitirá también alertar de errores, falta de adherencia o efectos adversos. La medida, muy valorada en entornos urbanos y rurales, busca reducir hasta un 30% las consultas de bajo valor y reforzar el papel asistencial de las 4.000 farmacias andaluzas, siempre con el médico como responsable último de la decisión clínica.