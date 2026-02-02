A falta de unas trece horas para el cierre de la ventana de traspasos estival, Antonio Cordón ha embarcado junto a la expedición del Sevilla Fútbol Club rumbo a Mallorca. El director deportivo de la entidad hispalense parece haber dado por finalizado un mercado de fichajes que se salda con las salidas de Ramón Martínez, traspasado al Real Valladolid a coste cero, la cesión de Alfon González al Villarrel CF y la incorporación en préstamo de Neal Maupay procedente del Olympique de Marsella.